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Kultúra

Megdöntött múlt: egy antiszemita-magyargyűlölő bécsi polgármester szobrának utóélete

Imagno / Getty Images
A bécsi Karl Lueger-emlékművet tisztítják 1935-ben.
Virágvölgyi István
2026. 07. 12. 16:10
Imagno / Getty Images
A bécsi Karl Lueger-emlékművet tisztítják 1935-ben.
Nem egy szobor végleges lebontása, hanem a megdöntése hozott változást a bécsi Ringstraße látképébe. Karl Lueger egykori bécsi polgármester emlékműve, amely évtizedekig hirdette a magyargyűlölő és nyíltan antiszemita politikus dicsőségét, ma már 3,5 fokkal elferdülve áll a bécsi körút mentén. A városvezetés ezzel a művészeti beavatkozással nem a történelem eltörlésére, hanem annak kritikus átértékelésére tesz kísérletet: a kibillentéssel Bécs vezeti rá a járókelőket, hogy a „Judapest” kifejezést bejárató politikus sötét örökségével szembenézve lássák meg a kőbe vésett ideológiák mögötti gyűlöletkeltést. De vajon elég lehet-e ez a gesztus az újraértelmezéshez? És mi a helyzet a náci korszak vagy a Sztálin-kultusz mementóival?

A köztéri szobrok újraértékelése ma globális jelenség, világszerte folynak viták a történelmi traumák köztéri lenyomatainak megfelelő kezeléséről. Vannak, akik bontanának, mások a társadalmi kohézió terepeként tekintenek a köztéri szobrokra és ezért inkább nem bolygatnák őket, megint mások az egészet a közpénz pocsékolásának tartják, amit valódi társadalmi problémák kezelésére kellene fordítani. Bécs fő stratégiája egyfajta arany középút, a rekontextualizálás:

a problémás örökséget nem a városi térből, hanem a némaságból igyekszik kiemelni.

Ez az emlékezetpolitikai irány – amelyet világszerte egyre több metropolisz követ – a szembenézést kívánja a középpontba emelni és ezzel a kőbe vésett alakokból provokatív, párbeszédre kényszerítő kérdéseket kíván faragni.

Száz év után is meg lehet dönteni egy politikust?

Lueger neve a mai Magyarországon nem közismert, ezért valószínűleg kevés magyar örült a hírnek, hogy a bécsi körút mellé megdöntve került vissza Karl Lueger (1844–1910) egykori polgármester szobra. Pedig az 1926-ban emelt emlékmű egy évszázadig egy olyan politikus dicsőségét hirdette, aki a századfordulós Bécs modernizálása mellett nyíltan antiszemita és magyargyűlölő retorikájáról volt hírhedt (Lueger uszító politikájáról a Neumann-díjas harvardi közgazdásszal, Edward Glaeserrel is beszélgettünk ebben az interjúnkban).

A kiegyezést a magyarok „túlhatalma” miatt ellenezte, a magyarok és zsidók közé egyenlőségjelet tevő (Judäo-Magyaren) ellenségképet gyártott, ennek megfelelően az általa hőn utált magyar fővárost „Judapest” gúnynéven emlegette.

oNB / Imagno / Getty Images A keresztényszocialista Karl Lueger antiszemita populizmussal nyerte meg a polgárság támogatását. Bécs polgármesterként folytatott városfejlesztési politikájának köszönhetően a város modern metropolisszá vált.
A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Hogyan értelmeztek Bécsben újra egy náci családmodellt megörökítő falképet?
  • Mi történik, ha a szovjet heroizmus emlékművébe beleszőjük az ukrán ellenállást?
  • Vagy egy véreskezű diktátoréba az áldozataiét?
  • Mit kezdjünk azzal, ha egy híres építészről derül ki, hogy 8-10 éves lányokat zaklatott?

 

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