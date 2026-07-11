Arnold Schwarzenegger és Liam Hemsworth együtt gyúrtak Budán, fotóval megörökítették

A budai Flex Gymben készült közös kép Arnold Schwarzeneggerről és Liam Hemsworthről, akik közösen gyúrtak egyet az amerikai celebek által szívesen látogatott edzőteremben.

A két sztár közös akciófilmet forgat hazánkban, úgy tűnik, fittek is kívánnak maradni a munkálatok közben.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Flex Gym (@flexgymbudapest) által megosztott bejegyzés

Arnold Schwarzenegger Budapesten

Schwarzenegger jelenleg Budapesten forgat, így az elmúlt hetekben sokszor lehetett őt látni a városban – a legtöbbször biciklin ülve, például a Szent István-bazilika előtt. Múlt héten Sebestyén Balázs is útközben futott bele az akciósztárba, de fotót végül nem sikerült készítenie vele. Nem úgy Barta Sylviának, akinek összejött a hőn áhított közös kép a testépítőből lett színésszel, aki nemrég még egy párt is összeadott a Halászbástyán. Schwarzi Polgár Judittal is sakkozott.

Kapcsolódó Arnold Schwarzenegger a budapesti Halászbástyán vezetett le egy esküvőt Ezt nehéz lesz überelni! Könnyen lehet, hogy ez volt az év legmenőbb esküvője Budapesten.