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Kultúra

Arnold Schwarzenegger és Liam Hemsworth együtt gyúrtak Budán, fotóval megörökítették

vVictoria Sirakova / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 11. 16:33
vVictoria Sirakova / Getty Images

A budai Flex Gymben készült közös kép Arnold Schwarzeneggerről és Liam Hemsworthről, akik közösen gyúrtak egyet az amerikai celebek által szívesen látogatott edzőteremben.

A két sztár közös akciófilmet forgat hazánkban, úgy tűnik, fittek is kívánnak maradni a munkálatok közben.

 

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Arnold Schwarzenegger Budapesten

Schwarzenegger jelenleg Budapesten forgat, így az elmúlt hetekben sokszor lehetett őt látni a városban – a legtöbbször biciklin ülve, például a Szent István-bazilika előtt. Múlt héten Sebestyén Balázs is útközben futott bele az akciósztárba, de fotót végül nem sikerült készítenie vele. Nem úgy Barta Sylviának, akinek összejött a hőn áhított közös kép a testépítőből lett színésszel, aki nemrég még egy párt is összeadott a Halászbástyán. Schwarzi Polgár Judittal is sakkozott.

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