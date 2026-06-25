Barta Sylviának összejött, ami Sebestyén Balázsnak nem: egy közös fotó Arnold Schwarzenggerrel

Sebestyén Balázs a rádióműsora legutóbbi adásában beszélt arról, hogy motorozás közben nemrég összefutott a Várhegy-alagútnál a Budapesten tartózkodó Arnold Schwarzeneggerrel, és bár szeretett volna vele közös fotót készíteni, ez végül nem jött össze, mert a színész a zöld lámpánál tovább tekert a bringáján.

Barta Sylvia, a TV2 időjárás-jelentője azonban szerencsével járt. Ő a konditeremből posztolt közös képet a Terminátor sztárjával, akivel mint kiderült, régóta várta már a találkozást.

Már évek óta a Flex Gymbe járok, ahol Arnold Schwarzenegger is rendszeresen edz a magyarországi forgatása alatt, így természetesen reménykedtem benne, hogy egyszer összefutunk. Valahogy azonban sokáig mindig elkerültük egymást. Már a terem tulajdonosának is jeleztem, mennyire örülnék egy ilyen találkozásnak, ő pedig nagyon figyelmes volt, hiszen mindig írt nekem, amikor Arnold éppen a teremben volt. Dolgozó emberként azonban nem volt lehetőségem egyik pillanatról a másikra odasietni. Múlt héten már egyszer majdnem összejött a találkozó, de akkor éppen nagyon siettem, és nem tudtam megvárni, hogy befejezze az edzést, hiszen a nagyjából 30–40 perces tréningje alatt nem szabad zavarni

– mondta a Blikknek Barta, aki végül sikeresen összefutott a színésszel, noha nem éppen úgy, ahogyan korábban elképzelte. Csak egy gyors edzésre ugrott le a terembe, még sminket sem tett fel, ekkor pillantotta meg a sztárt.

Az első gondolatom az volt, hogy ezt nem hiszem el, pont most, amikor még sminket sem tettem fel. Persze ez egy pillanatra sem tartott vissza attól, hogy odamenjek hozzá. Udvariasan megszólítottam, megkérdeztem, készíthetünk-e egy közös fotót, ő pedig készségesen igent mondott. Rendkívül kedves és közvetlen volt, néhány szót is tudtunk váltani, főként az edzésről, bár természetesen nem akartam feltartani. Mivel a stábjával németül beszélt, úgy gondoltam, ezzel kedveskedem neki: németül szólítottam meg, és a beszélgetés végén is németül köszöntem meg, hogy szakított rám néhány percet. Úgy éreztem, ezt értékelte. Egyszóval fantasztikus élmény volt

– tette hozzá.

Az időjárás-jelentő és Arnold Schwarzenegger közös fotóját ide kattintva lehet megnézni.