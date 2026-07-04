Arnold Schwarzenegger szenvedélyesen szereti a sakkot, játszott is egy partit Polgár Judittal

Polgár Judit nemzetközi nagymester szombaton arról posztolt Facebookon, hogy találkozott Arnold Schwarzeneggerrel, akivel együtt sakkoztak.

MICSODA NAP! Óriási öröm volt találkozni Arnold Schwarzeneggerrel, az egyetlen és igazi Terminátorral! A sakk iránti szenvedélye ugyanúgy lenyűgözött, mint vidám, karizmatikus és kedves személyisége. Megmutattam neki néhány kedvenc sakk kompozíciómat, odáig volt értük! Sokat sakkozik, hogy szellemileg éles maradjon! Hasta la vista, viszlát, Arnold!

– írta bejegyzésében a sakkozó, aki a napokban Magyar Péter miniszterelnökkel is játszott egy partit, erről szintén posztolt közösségi oldalán.

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Arnold Schwarzenegger Budapesten

Schwarzenegger jelenleg Budapesten forgat, így az elmúlt hetekben sokszor lehetett őt látni a városban – a legtöbbször biciklin ülve, például a Szent István-bazilika előtt. Múlt héten Sebestyén Balázs is út közben futott bele az akciósztárba, de fotót végül nem sikerült készítenie vele. Nem úgy Barta Sylviának, akinek összejött a hőn áhított közös kép a testépítőből lett színésszel, aki nemrég még egy párt is összeadott a Halászbástyán.