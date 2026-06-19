Karácsony Gergely elárulta, mennyit keres a BKV azon, hogy filmforgatás miatt lezárják a 2-es metró egy szakaszát

Nagyjából 50 millió forintot keres a BKV a Schwarzenegger filmforgatása miatti metróleálláson – mondta Karácsony Gergely a Népszavának.

A főpolgármester egészen pontosan úgy fogalmazott:

A produceri iroda a BKV összes plusz költségét finanszírozza, tehát a BKV ezen keres emlékeim szerint 50 millió forintot, de tényleg ezt validálni kéne, én úgy emlékszem, hogy 50 millió forintot.

Mint ahogy arról korábban írtunk, filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között. A lezárás június 20-án, üzemkezdettől június 21. üzemzárásig tart. Mint írják, a pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Örs vezér tere után is felszállhatnak. A járat a Deák Ferenc térről, a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.

A lezárás oka az, hogy egy amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le a forgalmat az M2 fél vonalán.

Karácsony szerint ha a budapestiek úgy érzik, ezt nem szeretnék, akkor lehet erről beszélgetni, de a magyar filmszakma versenyelőnye fontos szempont.