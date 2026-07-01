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Élet-Stílus

Arnold Schwarzenegger a budapesti Halászbástyán vezetett le egy esküvőt

Arnold Schwarzenegger
Rodin Eckenroth / Getty Images for 20th Century Studios
admin Csontos Kata
2026. 07. 01. 12:13
Arnold Schwarzenegger
Rodin Eckenroth / Getty Images for 20th Century Studios

Arnold Schwarzenegger jelenleg hazánkban forgatjaThe Kellys című akcióvígjátékot Geena Davisszel és Liam Hemsworth-szel. A filmet Brad Peyton rendezi, aki múlt pénteken Budapesten nősült meg, vette észre a joy.hu. Az esküvőt a Halászbástyán tartották meg, a vendégek között pedig a készülő film szereplői is ott voltak. Sőt, a közösségi médián közzétett felvételek alapján a szertartást maga Schwarzenegger vezette le.

 

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Schwarzenegger Budapesten

Az elmúlt hetekben többször látták Arnold Schwarzeneggert a magyar fővárosban – legtöbbször biciklin ülve, például a Szent Isván-bazilika előtt. Múlt héten Sebestyén Balázs is út közben futott bele az akciósztárba, de fotót végül nem sikerült készítenie vele. Nem úgy Barta Sylviának, akinek összejött a hőn áhított közös kép a testépítőből lett színésszel.

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