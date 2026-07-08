Hankó Balázs szerint volt munkatársai „valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba”

Hankó Balázs a Demokratának adott interjút, és ebben természetesen az NKA-ügyben zajló eljárás is szóba került, amelynek során Hankó több volt kollégáját, többek között Bús Balázst is letartóztatták. A korábbi kulturális és innovációs miniszter úgy látja, az eljárás során nem vették figyelembe az ártatlanság vélelmét, és a hatóságok túlzó intézkedéseket alkalmaztak.

„A legfontosabb most az, hogy hat volt munkatársamat, akiket meggyanúsítottak, engedjék legalább szabadlábon védekezni” – idézi szemléjében a Blikk a hetilapnak adott interjút, amelyben Hankó hozzáteszi:

meggyőződésem szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba.

További meggyőződése a volt miniszternek, hogy „az egész egy politikailag determinált akció”, és lengyelországi példákra hivatkozva úgy véli, a politikai ellenfelek ellehetetlenítése egyre inkább bevett gyakorlattá válik, ami szerinte veszélyezteti a demokratikus működést.

Szerinte az NKA által támogatott mintegy 1087 kulturális program egytől-egyig szabályos pályázati eljárásban nyert támogatást, és minden esetben szakmai döntések születtek.

Azok az állítások, hogy a pénzt ellopták, vagy hogy ezek a támogatások nem kulturális célt szolgáltak volna, erre az 1087 szervezetre nézve is sértők.

„Április 12. után kezdeményeztem, hogy legyen időszaki elszámolás ezen NKA-s támogatások kapcsán. Érdekes módon a szervezet új vezetése és a munkatársak, bár a kulturális támogatáskezelő akkori vezetője és az ideiglenes kollégium is egyetértett vele, valamiért, mindenféle okokra való hivatkozással, ezt nem vitték végig” – mondta Hankó, aki szerinte ez is azt mutatja, hogy nem a valóság feltárása, hanem inkább politikai célok vezérlik az ügy kezelését. Az interjúban arról is beszél Hankó, hogy megítélése szerint nemcsak az NKA-ügy, de a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése is politikai bosszú által vezérelt döntés, hiszen „a kekvamodell megszüntetését sem régebben, sem most nem várja el az Európai Bizottság”.

Hogy gyűrűzött idáig az NKA-botrány?

A botrány azuk után robbant ki, hogy Molnár Áron színész információkat tett közzé a szervezetről, arról, hogy az NKA állami kifizetőhelyként működve pénzelt többek közt olyan zenészeket, akik a Fidesz mellett kampányoltak. Titkos döntések alapján így jutott több millió forinthoz Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila, illetve egy sor másik, a kampányba is beszálló és az Orbán-kormányt nyíltan támogató szereplő.

Az ügyben a Nemzet Adó-és Vámhivatal indított nyomozást. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a törvényeket és a szabályokat durván megszegve több mint ezer támogatásról döntött, amelyek összege meghaladta a 17 milliárd forintot.

A NAV nyomozói júniusban több házkutatást is végrehajtottak az egykori Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, valamint magánszemélyeknél, és jelentős számú tanút is kihallgattak. Az eljárást 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indították.

A Hankó Balázs által még miniszterként felügyelt NKA pénzosztási botrányának szálaival a 24.hu is több cikkben foglalkozott. A politikai szálak közül megírtuk, hogy Nógrád megyében több tíz millió forintnyi NKA-s támogatás ment a Becsó Zsolt leköszönt országgyűlési képviselőhöz köthető szervezethez, és kiderítettük azt is, hogy mintegy 80 millió forint jutott a hatvani fideszes, Szabó Zsolt közelébe, de a marcali körzetben is nyíltan ment a pénz kormánypárti közösségekbe.

Még ezeket az eseteket is túlszárnyalta az, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt. Helyszíni riportunkban bemutattuk, hogyan áramlott a közpénz a Fidesz parlamenti képviselőjének, Kovács Sándornak a körébe, ahol még Kocsis Máté Zebra DPK-gyűlésének rendezvényét is az egyik kedvezményezett fizette. Bár ottjártunk után nem sokkal az összes nyertes úgy döntött, hogy inkább visszafizeti a támogatást, nem kizárt, hogy a nyomozás érinti majd őket.

Tarr Zoltán június elején javasolta, hogy azok a pályázók, akik nem érzik, hogy biztos lábakon állna a korábban nyertes pályázatuk, fontolják meg a pénz visszautalását. Mostanáig több mint kétmilliárd forintot fizettek vissza, amelyből számos szervezetet kérdeztünk döntésük okairól: