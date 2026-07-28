A választás előtt rekorddrága közpénzes petíciós kampányt futtatott a Fidesz-kormány

A választási év elején indította el az Orbán-kormány az úgynevezett Nemzeti Petíciót, amelyet minden háztartásba postáztak, és amely három ügyben kérte a választók állásfoglalását: a kormányzati narratíva szerint a petíció az Ukrajnának szánt uniós támogatásokról, az orosz–ukrán háború további finanszírozásáról és a rezsiárak háborúval összefüggő emeléséről szólt. Gyakorlatilag a választásokig tartott a kampány, amelynek költségei nem voltak nyilvánosak: az előző kormány korábban csak a technikai költségeket tette közzé, mi viszont megszereztük a reklámköltéseket is.

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