Fidesz-KDNPközpénznemzeti petíció
Belföld

A választás előtt rekorddrága közpénzes petíciós kampányt futtatott a Fidesz-kormány

Varga Jennifer / 24.hu
admin Zsilák Szilvia
2026. 07. 28. 06:00
Varga Jennifer / 24.hu
A Nemzeti Petíció nem egyszerűen egy drága konzultáció volt, hanem a Fidesz-kormány utolsó, közpénzből finanszírozott országos kommunikációs offenzívája, amely ráfutott a választási kampányidőszakra, és csak a hatalomváltás után vált átláthatóvá. A megszerzett dokumentumok alapján a petíció minden korábbi hasonló kormányzati kampánynál drágább lett.

A választási év elején indította el az Orbán-kormány az úgynevezett Nemzeti Petíciót, amelyet minden háztartásba postáztak, és amely három ügyben kérte a választók állásfoglalását: a kormányzati narratíva szerint a petíció az Ukrajnának szánt uniós támogatásokról, az orosz–ukrán háború további finanszírozásáról és a rezsiárak háborúval összefüggő emeléséről szólt. Gyakorlatilag a választásokig tartott a kampány, amelynek költségei nem voltak nyilvánosak: az előző kormány korábban csak a technikai költségeket tette közzé, mi viszont megszereztük a reklámköltéseket is.

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