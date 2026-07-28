Kártérítést kap a magyar nő, akit Szlovéniában talált fejen egy kő, és emiatt kómába esett

Egyezséggel lezárult annak a magyar turistának a pere, aki 2021-ben súlyosan megsérült a szlovéniai Vintgar-szurdokban. A kártérítést már kifizették, az összeget azonban nem hozták nyilvánosságra – írta kedden a Dnevnik című szlovén napilap.

A baleset 2021 júliusában történt. A nő családjával látogatott el a Bledi-tó közelében fekvő szurdokba, amikor egy lezuhanó kő fejbe találta. Súlyos fejsérülést szenvedett, hetekig kómában volt, és azóta sem tud dolgozni.

A nő a szlovén államot mint a terület tulajdonosát, a Triglav Nemzeti Parkot mint a szurdok kezelőjét, valamint a belépőjegyeket értékesítő gorjei turisztikai egyesületet perelte. Álláspontja szerint mindhárom fél felelős volt a balesetért.

480 ezer euró kártérítést követelt.

A Vintgar-szurdok működtetése évekig rendezetlen volt. A gorjei turisztikai egyesület állami koncesszió nélkül szedett belépődíjat, miközben nem volt egyértelmű, ki felel a terület kezeléséért és a látogatók biztonságáért.

A helyzetet az idei turistaszezon előtt rendezték. A szurdok kezelését hivatalosan a Triglav Nemzeti Park vette át. A gorjei turisztikai egyesület és a hozzá kapcsolódó Soteska Vintgar vállalat átmenetileg továbbra is részt vesz az üzemeltetésben.

Az új megállapodás szerint a jövőbeni látogatói balesetekből eredő károkért a Triglav Nemzeti Park felel.