Jogosulatlanul jutott egy Austrian Airlines repülőgép fedélzetére egy pszichiátriai kezelés alatt álló férfi a kassai repülőtéren, akire a gép személyzete talált rá július 23-án, hajnalban – írta az AIRportal.

Evett, kávézott a bezárt reptéren, majd elszenderedett az Austrian-gép fedélzetén

A személyzet a Kassa és Bécs között közlekedő járat hajnali négy óra körüli átvétele közben talált rá az alvó férfire a gép első üléssorában.

Már a levegőben vagyunk?

– kérdezte az álmából felzavart, ötven év körüli férfi a beszámolók szerint.

A férfi éjjel egy óra körül sétált be a terminálba, ahol egy már bezárt vendéglátóhelyen ételt vett magához, és kávét is készített magának. Később egy repülőtéri dolgozó felhívására elhagyta a terminált, azonban nem a jó irányba: egy biztonsági kerítésen átmászva közel egy óráig bolyongott a forgalmi előtérben.

Végül rátalált egy közelben parkoló Austrian Airlines-repülőgépre, felment a gép oldalánál lévő lépcsőn, kinyitotta az ajtót, helyet foglalt a fedélzet első sorában, és elaludt.

Két órát késett miatta a gép

A járat végül kétórás késéssel indult Bécsbe, mert a repülőgépet teljes körű biztonsági átvizsgálásnak vetették alá, többek között robbanóanyag-kereső kutyát is bevetettek.

A férfit a rendőrség őrizetbe vette. Személyazonosító okmányok nem voltak nála, ám egyéb, nála talált dokumentumok alapján valószínűleg pszichiátriai kezelés alatt állt.

A légitársaság megerősítette a történteket, hangsúlyozva, hogy az incidens körülményeit még vizsgálják, de a szükséges biztonsági intézkedéseket a kassai repülőtérrel és a helyi hatóságokkal együttműködve haladéktalanul megtették.

A beszámoló szerint a biztonsági kamerák ugyan rögzítették a férfi mozgását, ám senki nem észlelte az illetéktelen behatolót, így közbeavatkozás sem történt. Enne okát a hatóságok még vizsgálják.