„A bukott kormány a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után” – több múzeumban soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el Tarr Zoltán

Hasonlóan a színházakhoz több közgyűjteményünkből is folyamatosak és visszatérőek az ott dolgozók észrevételei és panaszai arról, hogy az intézeteken belül milyen állapotok alakultak ki: szakszerűtlenségről, hatalmi visszaélésekről számolnak be – írja Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Mint írja:
A bukott kormány a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után, minisztériumunk működése óta folyamatosan érzékeljük, milyen káros hatása volt a leköszönt rendszernek a magyar nemzet közkincsére, közös kultúránkra.
A miniszter emiatt soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el
- az MNM KK Országos Széchenyi Könyvtárban,
- az MNM KK Iparművészeti Múzeumban,
- az MNM KK Magyar Természettudományi Múzeumban,
- valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben.
A rendszerváltással a magyar kultúrában is új korszak kezdődött – állítja, hozzátéve: szándékukban áll a meghallgatás és a párbeszéd. Ennek fényében a vizsgálat részeként Tarr arra kéri az érintett intézmények szakszervezeteit és Üzemi Tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz.
A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nemcsak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Ezért a vonatkozó kérdéseket a mai napon elküldtem az érintett főigazgatóknak, várjuk válaszaikat
– írja.
Az Iparművészeti Múzeumról Tarr a héten külön is írt, az évek óta zárva tartó, rossz állapotba került épületben tartja hétvégén a Múzeumok Éjszakájának megnyitóját. A programsorozat keretében a múzeum a nyilvánosság számára is látogatható lesz.