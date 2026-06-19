„A bukott kormány a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után” – több múzeumban soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el Tarr Zoltán

Hasonlóan a színházakhoz több közgyűjteményünkből is folyamatosak és visszatérőek az ott dolgozók észrevételei és panaszai arról, hogy az intézeteken belül milyen állapotok alakultak ki: szakszerűtlenségről, hatalmi visszaélésekről számolnak be – írja Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Mint írja:

A bukott kormány a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után, minisztériumunk működése óta folyamatosan érzékeljük, milyen káros hatása volt a leköszönt rendszernek a magyar nemzet közkincsére, közös kultúránkra.

A miniszter emiatt soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el

az MNM KK Országos Széchenyi Könyvtárban,

az MNM KK Iparművészeti Múzeumban,

az MNM KK Magyar Természettudományi Múzeumban,

valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben.

A rendszerváltással a magyar kultúrában is új korszak kezdődött – állítja, hozzátéve: szándékukban áll a meghallgatás és a párbeszéd. Ennek fényében a vizsgálat részeként Tarr arra kéri az érintett intézmények szakszervezeteit és Üzemi Tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz.

A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nemcsak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Ezért a vonatkozó kérdéseket a mai napon elküldtem az érintett főigazgatóknak, várjuk válaszaikat

– írja.

Az Iparművészeti Múzeumról Tarr a héten külön is írt, az évek óta zárva tartó, rossz állapotba került épületben tartja hétvégén a Múzeumok Éjszakájának megnyitóját. A programsorozat keretében a múzeum a nyilvánosság számára is látogatható lesz.