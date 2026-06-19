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Kultúra

„A bukott kormány a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után” – több múzeumban soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el Tarr Zoltán

Varga Jennifer / 24.hu
admin Varga Zsuzsa
2026. 06. 19. 13:58
Varga Jennifer / 24.hu

Hasonlóan a színházakhoz több közgyűjteményünkből is folyamatosak és visszatérőek az ott dolgozók észrevételei és panaszai arról, hogy az intézeteken belül milyen állapotok alakultak ki: szakszerűtlenségről, hatalmi visszaélésekről számolnak be  – írja Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Mint írja:

A bukott kormány a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után, minisztériumunk működése óta folyamatosan érzékeljük, milyen káros hatása volt a leköszönt rendszernek a magyar nemzet közkincsére, közös kultúránkra.

A miniszter emiatt soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el

  • az MNM KK Országos Széchenyi Könyvtárban,
  • az MNM KK Iparművészeti Múzeumban,
  • az MNM KK Magyar Természettudományi Múzeumban,
  • valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben.

A rendszerváltással a magyar kultúrában is új korszak kezdődött – állítja, hozzátéve: szándékukban áll a meghallgatás és a párbeszéd. Ennek fényében a vizsgálat részeként Tarr arra kéri az érintett intézmények szakszervezeteit és Üzemi Tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz.

A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nemcsak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Ezért a vonatkozó kérdéseket a mai napon elküldtem az érintett főigazgatóknak, várjuk válaszaikat

– írja.

Az Iparművészeti Múzeumról Tarr a héten külön is írt, az évek óta zárva tartó, rossz állapotba került épületben tartja hétvégén a Múzeumok Éjszakájának megnyitóját. A programsorozat keretében a múzeum a nyilvánosság számára is látogatható lesz.

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