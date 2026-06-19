„Az előző kormány hatalmas bűne, hogy magára hagyta ezt a gyönyörű épület” – a Múzeumok Éjszakájára megnyit az Iparművészeti Múzeum

Idén június 20-án szombaton rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, a több mint 450 részt vevő intézmény között pedig szerepel az Iparművészeti Múzeum is:

az évek óta zárva tartó, erősen felújításra szoruló múzeum ideiglenesen megnyitja kapuit, bárki bejárhatja a Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte épület főbb tereit.

Sőt, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter itt tartja a program megnyitóját is. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Az Iparművészeti Múzeum, nemzetünk egyik közkincse szomorú és egyben felháborító állapotba került az évekig tartó elhanyagolás miatt. Az előző kormány hatalmas bűne, hogy magára hagyta ezt a gyönyörű épület, elzárta a műtárgyakat, elvette a múzeumot az emberektől.

Mi történt az Iparművészetivel?

A kifejezetten az Iparművészeti Múzeum gyűjteményének tervezett palotát 1896-ban avatták fel, a nagyközönség számára egy évvel később nyitott meg. Azóta kétszer zárt be hosszabb időre: amikor az 1944-1945-ben Budapesten folyó harcok súlyos sérüléseket okoztak az épületben (az aulát, a kupolát, illetve az előcsarnokot is érintő problémákat végül 1949-re javították), illetve 2017-ben, amikor a rendszeres felújítások hiánya miatt teljes körű felújítás vált szükségessé és az épületet be kellett zárni. Noha 2021-ben kiírták a kivitelezésről szóló pályázatot, a tényleges munka nem indult meg; az előző kormány végül leállította a beruházást.

Az épület állapota azóta egyre kritikusabbá vált, a nyilvánosság előtt csak egyszer, 2022-ben, az Opus 735 című kiállítás idején nyitották meg – erről akkor mi is beszámoltunk.

2022-ben így nézett ki a múzeum, azóta pedig nem sok minden változott:

7 fotó

Tarr szerint az, ami a múzeum körül történt, tökéletes példája az elmúlt évek kultúrpolitikai tehetetlenségének és politikai nyomásának. Ezért lesz itt a megnyitó, illetve ezért teszik lehetővé, hogy

az emberek ezen a napon bejárhassák, megnézhessék, hogyan hanyagolta el ezt az épületet a bukott vezetés.

A látogatók június 20-án délután szigorú biztonsági intézkedések betartásával léphetnek be az épület területére a Hőgyes Endre utcai személyzeti portán, ahol összesen négyórás időablakban érvényes Múzeumok Éjszakája-karszalag birtokában kisebb csoportokban, kijelölt útvonalon tekinthetik meg a főépület egyes termeit az érdeklődők – írják a program oldalán.

A bejárás során 11 állomáson haladhatnak végig a látogatók, miközben megtekinthetik a főhomlokzat előcsarnokát, a Lechner család kerámiacímerét, az üvegcsarnokot két szintről is, a rekonstrukciós előkészületek folyamán feltárt eredeti díszítőfestést, az egykori igazgatói irodákat és a múzeumőri lakás folyosóit.

Gasztronómia és mozdonyfüst

A Múzeumok Éjszakáján idén a gasztronómia és kultúra kapcsolata kerül a fókuszba, a 2026-os év mottója: „Ízekbe zárt történetek”. A rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, a program nagykövete pedig Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró-műsorvezető.

Országszerte több száz intézmény nyitja meg kapuit rendkívüli tárlatvezetésekkel, koncertekkel és családi programokkal, a teljes programkínálatból itt lehet válogatni.

Az esemény keretében idén Nagy József kollégánkat is el lehet majd csípni, bár meglehetősen kései időpontban: 21:45 és 22:45 között beszélget vele készülő könyvéről a József Attila Emlékhelyen Fehér Renátó, az intézmény vezetője.

A 24.hu újságírója végigjárta Moldova György 1975-ben megjelent vasutas könyvének, a ferencvárosi pályaudvarról induló Akit a mozdony füstje megcsapott című szociográfiának helyszíneit – 50 évvel később. Mit lát és miről mesél ma, aki vasútnál lakik, és kik álldogálnak abban a bizonyos fülkefényben? A Múzeumok Éjszakáján e készülő könyvéről, a terepmunkáról és a szárnyvonalról mesél.