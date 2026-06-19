Szűk családi körben búcsúztatták el Scherer Pétert egy, a színész számára nagyon kedves és fontos, Balatonhoz közeli helyszínen – írja a Blikk. Scherer májusban halt meg Spanyolországban, 64 évesen, súlyos betegséget követően.

A lapnak a Jászai Mari-díjas színész egyik ismerőse úgy fogalmazott:

Pepének a családja volt a mindene, imádták egymást, nagyon összetartó família voltak. Ezért nem is meglepő, hogy szűk körben szerettek volna elköszönni tőle. A helyszín pedig magától értetődő volt, hiszen rengeteg szép emlék köti őket oda, ahol a búcsúztatót tartották.

Kollégái még májusban, a budai B32 Galéria és Kultúrtérnél búcsúztak el Scherertől egy virrasztáson, ahol mécseseket gyújtottak az emlékére. Az eseményen a lap szerint sokan megjelentek, csakúgy, mint a Margitszigeten, ahol később szintén összegyűltek a barátok közös főhajtásra.

Scherer Pétertől halála után a közösségi médiában kollégája és barátja, Mucsi Zoltán is elbúcsúzott. A két színész egyik utolsó közös szereplésére egy rákmegelőzési kampányvideóban került sor: