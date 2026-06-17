Scherer Pétert még egyszer láthatjuk Mucsi Zoltán oldalán, egy rákmegelőzési kampányvideóban

A májusban meghalt Scherer Péter régi barátja és alkotótársa, Mucsi Zoltán oldalán látható a Magyar Urulógusok Társasága most közzétett edukatív célú kampányvideójában. A humoros kis jelenetben a Kapa-Pepe párostól megszokott élcelődést láthatjuk, mielőtt dr. Nyirády Péter, a szervezet elnöke, illetve a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója elmondja a legfontosabb tudnivalót a hólyagrák észleléséről és megelőzéséről.

A hólyagrák az ötödik leggyakoribb rákfajta Európában, hazánkban évente mintegy 3000 új megbetegedést regisztrálnak. Noha a betegek háromnegyede férfi, azonban a betegség a nőket is gyakran érintheti. A hólyagdaganatok egyik leggyakoribb és legfontosabb figyelmeztető jele a véres vizelet, ezért a videóban arra hívják fel a figyelmet, hogy ha valaki vért lát a vizeletében, ne halogassa az orvosi vizsgálatot! A tüneteket sokan azért nem veszik komolyan, mert nem jár fájdalommal. Érdemes azonban mielőbb orvoshoz fordulni, mert az időben felismert hólyagdaganat sokkal nagyobb eséllyel kezelhető sikeresen

– fejtik ki kicsit bővebben a közleményben, amelyben azt is írják, hogy a videót az időközben elhunyt Scherer Péter emlékére ajánlják fel.