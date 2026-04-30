Az NKA szakmai és pénzügyi beszámolót kér be a támogatottjaitól

Rendkívüli ülést tartott április 29-én a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottsága, ahol többek közt arról döntöttek, hogy a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 2025 és 2026 között támogatott pályázóitól időközi szakmai és pénzügyi részbeszámolót kérnek be. Az elnöki átadás-átvételi eljárás részét képező döntésről az NKA hivatalos honlapján jelent meg egy rövid közlemény.

Az NKA alelnöke, Bús Balázs az ülésen arról is tájékoztatást adott, hogy a 2026. április 14-i szóbeli lemondása a jogszabályok által meghatározott 30. napon hatályosul. Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, az alelnök lemondása mögötti ok, hogy a szervezet a kampányidőszakban 17 milliárdot osztott ki a Fidesz holdudvarában levő olyan előadóknak, mint például Dopeman, Tóth Gabi, Kis Grófo, és Muri Enikő.

Nem NKA-ügy, hanem Hankó-ügy

A kampányidőszakban kiosztott pénzek kapcsán tegnap Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke így fogalmazott a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumáról:

Ez a »kollégiumnak« csúfolt valami több pénzt osztott el, mint az NKA összes művészeti ágat és rendezvényt lefedő minden kollégiuma együtt. Egy rendes kollégiumnál sosem lehet ekkora összegeket kapni, egy számjegyű milliókon, néha százezreken megy a harc.

Weyer arra is emlékeztetett, hogy a kiosztott pénzek körüli jelenlegi botrány mindenekelőtt Hankó Balázs kulturális miniszter ügye és felelőssége.

Az alapján a kevés alapján, amit látok, ez nem NKA-ügy, hanem Hankó-ügy. Kár lenne az NKA-n leverni és legalább annyira kár lenne a miniszteren nem leverni

– mondta.