Budapesten ad koncertet Schiff András, aki másfél évtizede Orbán miatt bojkottálja Magyarországot

Elfogadta Karácsony Gergely budapesti főpolgármester meghívását, és koncertet ad Schiff András világhírű zongoraművész, aki 2011-ben jelentette be: nem jön vissza Magyarországra, amíg Orbán van hatalmon.

A művész most a Klubrádiónak adott interjút, amelyben megosztotta, hogy tervei szerint a koncertet nagyjából egy időben szervezik meg az új kormány és az új parlament megalakulásával. Schiff a fellépés előtti hetekben először magánemberként érkezik az országba, hogy találkozzon barátaival, majd várhatóan májusban lép színpadra.

Nagyon boldog a kormányváltás miatt

Schiffet arról is kérdezték, hogy hogy érzi magát a választások után:

Eufórikusan. Nagyon boldog vagyok. Első alkalommal tizenhat év után az ember büszke. Egész Európa csodálattal néz most Magyarországra, és ez nagyon jó érzés. Az elmúlt tizenhat évben nagyon sokszor szégyelltem magam Magyarország miatt. Most tizenhat év után először büszke az ember

– nyilatkozta.

Mikor a műsorvezető arra tért ki, hogy sokan büszkék Schiffre az elvei melletti kiállásért, annyit felelt, hogy nagyon nehéz volt távol tartania magát Magyarországtól, de, ha visszamehetne a múltba, ugyanígy csinálná.

Ez nekem egy lelkiismereti kérdés volt, hogyha az ember reggel felkel, és elmegy a fürdőszobába, belenéz a tükörbe, akkor ne kelljen beleköpni.

Évtizedek óta Orbán nagy kritikusa, de Putyint és Trumpot is bojkottálja

Schiff 1979-ben emigrált Magyarországról, 2000-ben az osztrák szélsőjobb megerősödését látva az osztrák állampolgárságról is lemondott, azóta brit állampolgár. Orbán kormányzását gyakran bírálta: 2011-ben úgy nyilatkozott: „Orbán Viktor veszélyes, Berlusconi hozzá képest egy vicc”, és kilátásba helyezte, hogy addig nem tér vissza Magyarországra, amíg Orbán van hatalmon. 2013-ban Friderikusz Sándornak elmondta, hogy aggódik a Fidesz és a Jobbik koalíciója miatt, és ismét kifejtette, hogy addig nem jön, még magánemberként sem, amíg „nem tapasztal újra normális európai állapotokat itt”.

A Kossuth-díjas zongoraművész az Egyesült Államokban is rendkívül népszerű, épp ezért kavart nagy port, hogy tavaly májusban bejelentette: Donald Trump amerikai elnök miatt lemondja összes amerikai koncertjét, és más zenészeket is erre biztatott. „Olyan rútságot hozott ebbe a világba, amilyen eddig nem volt. Lehetetlennek tartom, hogy részt vegyek abban, ami most történik” – nyilatkozta a New York Timesnak. Schiff korábban Oroszországot is bojkottálta, Vlagyimir Putyin miatt.