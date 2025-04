Ha muszáj megnéznünk a brit alvilágról még egy sorozatot, akkor azt legalább Guy Ritchie meg Tom Hardy csinálja

Guy Ritchie sehogy sem tud szabadulni a gengszterektől. Valószínűleg nem is nagyon szeretne, mégiscsak nekik köszönheti a karrierjét. Új sorozatában ismét alászállt a fülledt éjszakai klubok és illegális bokszmérkőzések kissé büdös, de számára otthonos világába, és megint kisstílű bűnözőkről forgatott sorozatot. A MobLand első részét múlt héten mutatták be az angol fővárosban, a világpremieren a 24.hu is részt vett.

Londonban, a Leicester téri Odeon mozi előtti vörös szőnyegen állunk (ezek valójában már szinte sosem vörösek, ezúttal például egy ronda fehér műanyag fólia borítja a földet), egy négyzetméterre körülbelül négy újságíró jut. Hogy a hat óra körül érkező hírességeket – elsősorban a főszereplőket, Pierce Brosnant, Helen Mirrent, Tom Hardyt és a rendezőt, Guy Ritchie-t – elkaphassuk egy-két kérdésre, ahhoz négykor már be kell állni a kordonokkal gondosan elkerített, egy méter széles sajtófolyosóra. Lapjával besimulunk hát egy sorba, így töltjük a következő másfél órát, egymást bámulva a szemközt álldogáló rajongókkal. Aztán lassan érkeznek a színészek. A MobLand világpremierje még a szűkös sajtókarámból szemlélve is meglepően szórakoztató: dübörög a zene (külön DJ-t kapott az esemény), sorban érkeznek a grandiózus estélyi ruhákba öltözött színésznők és napszemüveges színészek, mögöttük az ügynökeik szorongatják miniatűr retiküljeiket és levetett zakóikat, míg a szereplők végigtipegnek a sajtófolyosó mellett, meg-megállva egy-egy kérdésre (Guy Ritchie-vel forgatni valóra vált álom, Brosnan és Hardy kamerán kívül tündéri emberek, a sorozatban Helen Mirren a legnagyobb „badass” – ilyesmiket mesélnek körülöttünk a MobLand kisebb-nagyobb mellékszereplői). Brosnanékkel végül nem beszélünk, hiába ismételgetik a szervezők hátborzongató mosollyal, hogy mindent megtesznek, hogy a sorozat sztárjai hozzánk is eljussanak. A főszereplők a sort nyitó Hollywood Reporterrel meg hasonló nagyobb, nyugati lapokkal váltanak pár szót, aztán egyenesen a rajongókhoz lépnek szelfizni és aláírást osztani. Szomorúan nézünk utánuk a lengyel és svéd kollégákkal, akikkel ilyen barátságosan összepréselődtünk az elmúlt órákban. Azért mégiscsak elhangzik egy fontos mondat a premieren, bár nem a sztároktól, hanem egy középkorú, kockás zakós férfitól, aki mögöttünk foglal helyet a moziteremben, és türelmetlenül fészkelődik, míg el nem indul a vetítés: A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

