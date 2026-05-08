Vujity Tvrtko a Tények és a Napló megszűnéséről: Egy bocsánatkérés a megnyomorított munkatársak felé emberi gesztus lenne

A Média1 megkeresésére reagálva kommentálta a Tények és a Napló megszűnését Vujity Tvrtko újságíró, a TV2 egykori alapító munkatársa. Fontos megjegyezni: a szóban forgó Napló című műsor nem azonos azzal a Naplóval, amely 2014-ig működött eredeti formájában és amelynek annak idején Tvrtko is az arca volt – az újságíró hetekkel ezelőtt fel is szólította a csatornát, hogy hagyjanak fel a név használatával, mert azzal meggyalázzák az eredeti műsor készítőit és szellemiségét.

Bocsánatot kellene kérniük

A TV2 mostani, úgynevezett Naplójának megszüntetésével kapcsolatban nem érzek elégtételt és semmi mást sem, hiszen, amit ők annak hívtak, annak köze sem volt hozzá. Az viszont emberi gesztus lenne, ha a bejelentett megújulás előtt a TV2 bocsánatot kérne azoktól az egykori munkatársaitól, akiket azért aláztak meg, mert nem voltak hajlandók csalni, hazudni és bűncselekményeket elkövetni

– nyilatkozta az újságíró, aki szerint ezeket a munkatársakat megnyomorították a csatornánál.

Azonban hozzátette, hogy a nemrégiben kirúgott hírigazgatótól, Szalai Vivientől nem vár semmi ilyesmit, az ő sorsáról majd a hatóságok fognak dönteni.

Nem volt hajlandó beolvasni az elé rakott szöveget

Tvrtko arra is kitért, hogy mi volt az eredeti, 17 éven át futó Napló megszűnésének valós oka.

Elmondása szerint ennek közvetlen oka az volt, hogy a műsor készítői nem voltak hajlandóak felülről jövő utasítás alapján alakítani az általuk szolgáltatott tartalmat. Többek közt nem reklámozták Szalai Zuschlag-könyvét, és megfogalmazása szerint megalapozatlan karaktergyilkosságokban sem vettek részt – ennek pedig meglett a következménye.

Erről az újságíró egy május 6-án írt Facebook-posztban is beszámolt, amelyben úgy fogalmazott:

Műsorvezetőként megtagadtam beolvasni azt az elém rakott felkonferáló szöveget, amelyet rám akartak erőltetni.

A 24.hu megkeresésére reagálva a napokban Azurák Csaba és Sváby András is elmondta a véleményét a Tények megszűnése kapcsán.