„Az újságírás szemétdombjára való mind a két műsor” – Sváby Andrást kérdeztük a Tények és a Napló megszűnéséről

„Én ezeket a műsorokat régen eltemettem, már meg se érintett a megszűnésük, pedig mindkettőnek ott voltam a megszületésénél” – fogalmazott lapunknak Sváby András a Tények, illetve a tavaly újraindított Napló elkaszálásának hírére.

Mint ismert, csütörtökön a TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós bejelentette, hogy megszűnik az utóbbi években a Fidesz feketekampányainak egyik fő közvetítőjeként elhíresült Tények, és úgy tűnik, hogy a Napló című magazinműsor készítésével is felhagynak. Sváby az országos kereskedelmi televíziók 1997-es indulásakor a TV2 egyik alapító munkatársa volt, műsorvezetőként megfordult a Tényekben is, és évtizedekig vezette a Napló című magazinműsort. Az utóbbit 2007-es távozása után tíz évvel, Heti Napló címmel az ATV-n indította újra, míg a TV2 tavaly Pachmann Péterrel próbálta újraéleszteni a formátumot.

Az ATV Heti Napló műsorvezetőjét telefonon értük utol, hogy a két műsor megszűnéséről kérdezzük.