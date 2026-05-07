Pálfi György: Orbán nem volt igazi miniszterelnök

Május 22-én az Egyesült Királyságban is bemutatják Pálfi György Tyúk című filmjét, amelynek kapcsán a Guardian megszólaltatta a magyar rendezőt. Pálfival egy nappal a hazai választások után beszélgettek, így természetesen erről is kérdezték.

Orbán nem volt igazi miniszterelnök. Ő csak azokat támogatta, akik rá szavaztak, nem pedig az összes magyart. Ez tizenhat évig tartott – és évről évre, óráról órára egyre rosszabb lett a helyzet. Az új miniszterelnök gyönyörű beszédet tartott, de, tudod, a parlament hetven százaléka az övé, ami ismét teljes hatalmat jelent. Csak reméljük, hogy uralkodni fog magán, és visszaadja a hatalmat. Igazi demokratikus dolgokat ígér, úgyhogy meglátjuk

– nyilatkozta Pálfi.

A rendező filmje főszereplőjéről, a csirkéről – amelynek a perspektívájában játszódik a film – azt mondta, „ha az első tizenöt-húsz perc után sikerül azonosulni a csirkével, akkor valahogy te magad is csirkévé válsz, az emberek pedig magasabb szintre emelkednek, akárcsak az ókori görög mitológia istenei. Ez nagyon érdekes. Ez volt a legfontosabb: a perspektíva megváltoztatása.”

Az írást jegyző Patrick Barkhamnek egyébként láthatóan tetszett a film, amelyet véleménye szerint közvetve a leköszönő magyar miniszterelnöknek is köszönhetünk: „Ez a lenyűgöző, eredeti film, amelyet egy tyúk szemszögéből mesélnek el, csak azért készülhetett el, mert a magyar filmrendező, Pálfi György már nem tudott alkotni szülőhazájában. Orbán tizenhat éves urambátyámrendszere minden esélyt elvett a filmek hazai finanszírozásától, így Pálfi – aki nyolc rendkívüli filmet rendezett a szinte szótlan 2002-es debütálásától, a Hukkle-től a 2006-os, vizuálisan lenyűgöző és groteszk Taxidermiáig – kénytelen volt száműzetésbe vonulni” – írta a filmről.

