Nosztalgikusan indul az idei Sziget: a nulladik napon a Morcheeba, a Faithless és Korda Györgyék is színpadra lépnek

Új tulajdonosi struktúrával folytatja a Sziget, 70 százalékos tulajdonrész lesz a menedzsmentnél és összesen 30 százalékos részesedése lesz a fesztivál nagy alvállalkozóinak, szakmai partnereinek – mondta el a Sziget sajtótájékoztatóján Gerendai Károly.

Kádár Tamás főszervező abban bízik, hogy idén meghaladják a tavalyi jegyértékesítést és hogy a fesztivál turisztikai támogatást is kap az új kormánytól.

A stratégiai irányváltás része a tulajdonosi struktúraváltás mellett a Sziget identitásának újragondolása is. Gerendai szerint az elmúlt években a fesztivál túlságosan igazodott a nemzetközi tulajdonos 84 másik rendezvényének logikájához – a helyi piacra optimalizált headliner‑központú modellhez – ez azonban nem működik egy olyan eseménynél, amelynek közönsége döntően külföldi fiatalokból áll.

Nem elég, ha ugyanazokat a neveket hozzuk, akiket otthon is megnézhetnek. Meg kell mutatni, mitől más a Sziget, mitől több az élmény, a hangulat, a kulturális kínálat

– idézi a Pénzcentrum Gerendait.

A szervezők célja, hogy a fesztivál újra erősebben szóljon a hazai közönséghez is, ezért érkezik idén a Budapest Parkkal együttműködésben kialakított helyszín, ahol koncentráltan a magyar zenei színtér szereplőit mutatják be.

A tájékoztatón az is kiderült, hogy lesznek a nulladik napon is koncertek, a régebbi Szigeteket idéző fellépőkkel: a nulladik napon a Morcheeba és a Faithless lép színpadra, de lesz egy nagyobb, táncdalfesztiválokat idéző afterparty is a Revolut színpadon, többek között Korda Györgyékkel. A szervezők szerint ezen kívül lesz mínusz első nap is, de annak a programját később jelentik be.

Kádár Tamás szerint a K-híd felújítása az idei Sziget után kezdődhet el, és terveik szerint a 2027-es fesztiválra már végeznek a munkával.

A vendéglátásban újdonság, hogy 18 óra előtt minden ital 10 százalékkal olcsóbb lesz.

A Sziget fesztivált 2026-ban augusztus 11-től 15-ig rendezik, ahogy mi is megírtuk, a nagyszínpad fő fellépői között lesz Zara Larsson, Sombr, a Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, a Florence + the Machine, Skepta, a Bring Me The Horizon és Jorja Smith is. Nemrég az is kiderült, hogy a zárónap headlinere Skrillex lesz.