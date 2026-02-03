Újabb fellépőket jelentett be a Sziget

Miután ősszel kiderült, hogy a bizonytalanságok és politikai viták után mégis lesz 2026-ban Sziget Fesztivál, decemberben el is kezdték bejelenteni a fellépőket, akik között vannak jócskán világsztárok is.

Most újabb neveket hoztak nyilvánosságra, így augusztusban többek között érkezik majd Chet Faker, a Bring Me The Horizon nevű brit rockzenekar, az októberben az Akváriumban koncertezett Wolf Alice, a hiphop vonalon Loyle Carner és a svéd popdíva, Zara Larsson is.

Azt már a korábbiakból tudjuk, hogy a fellépők listáján van már a Florence + The Machine, Lewis Capaldi, a Twenty One Pilots és SOMBR is.

A frissen bejelentett magyar előadók között ott van Beton.Hofi, az Analog Balaton és az Ivan & The Parazol és Mehringer is, DJ-vonalon pedig olyanok, mint Nia Archives, a görög származású Argy valamint Richie Hawtin.

A második körös nevek teljes listája ABC-sorrendben:

Analog Balaton, Anetha, Argy, Beton.Hofi, Boys Noize, Bring Me The Horizon, Chet Faker, Coco & Breezy, Dimension, Dixon, Funk Tribu, Golden Hours, Health, Ivan & The Parazol, John Coffey, Kolibri, LEAP, Loyle Carner, Mehringer, Naïka, Nation Of Language, Nia Archives, Olympe, Parcels, Perturbator, Richie Hawtin, Rose Gray, Sara Landry, Sef, Sub Focus, Swimming Paul, Sylvie Kreusch, Syreeta, Tripolism, Trym, Vintage Culture, WhoMadeWho, Wolf Alice, Yousuke Yukimatsu, Zara Larsson.

Rezgett a léc

A Sziget sorsa 2025-ben bizonytalanná vált, a Fővárosi Közgyűlésben is nagy vihart kavaró ügy megoldása végül az lett, hogy a fesztiválalapító, Gerendai Károly vette vissza a fesztivál szervezését. November végén a Fővárosi Közgyűlés döntött a fesztivál sorsáról: tíz évre bérbe adták a területet a szervezőknek.