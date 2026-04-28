A Művészetek Völgyébe költözik idén a Bánkitó Fesztivál

A Bánkitó Fesztivált idén a július 24. és augusztus 2. között, 35. alkalommal megrendezendő Művészetek Völgyébe költöztetik – közölték a szervezők az MTI-vel kedden.

A közlemény elárulja: a Művészetek Völgye szakmai főtulajdonosa, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány 2025-ben megállapodást kötött a Bánkitó Fesztivál kivásárlásáról. Az elsődleges cél az volt, hogy a Bánkitó Fesztivál rendezze anyagi helyzetét, miközben az alapítvány lehetőséget teremtett ezzel a rendezvény jövőbeni, megújult formában történő esetleges újraindítására.

Az átadás-átvételi folyamat hosszú egyeztetések eredményeként végül nemrég zárult le, az idő azonban túl rövid ahhoz, hogy a fesztivált a Bánki-tó partján lehessen megrendezni, így egy köztes megoldás született.

A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány célja, hogy 2027-ben a Bánkitó a megszokott helyszínen térhessen vissza, a következő években pedig megvizsgálja, majd megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy az esemény talpon maradhasson.

Az idei Művészetek Völgye programjában épp ezért önálló helyszínként jelenik meg a Gástya-árok, ahová a fesztivált költöztetik. Itt közéleti, kulturális beszélgetések is várják az érdeklődőket, amelyek során aktuális társadalmi kérdésekre fognak fókuszálni.

A tervek szerint a programban nagy szerepet kapnak a Bánkitó Fesztivál szellemi örökségéhez köthető tematikák: a Bánkitó alapítóival a kezdetekről és a fesztivál identitásáról beszélgetnek majd, de külön panelben ismerkedhet meg a közönség a magyarországi független kulturális kezdeményezések fenntarthatósági lehetőségeivel is. Lesz majd szó a fiatal generációk közéleti szerepvállalásáról és a fesztiválok közösségformáló erejéről is.

A helyszínen a hazai underground élet szereplőivel idézik majd meg a Bánkitó Fesztivál szellemiségét. A Gástya-árok zenei kínálata tükrözi majd a fesztivál hagyományait: alternatív, feltörekvő, szubkultúrák által kedvelt előadók kapnak lehetőséget, hogy Kapolcs egyik színpadára álljanak fel. A teljes programot később hozzák nyilvánosságra – áll a közleményben.