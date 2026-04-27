filmtvmichaelmichael jacksonmozi
Kultúra

Életrajzi film még soha nem indított ilyen jól, mint a Michael

Polák Zsóka
2026. 04. 27. 09:59
Eddig az Oppenheimer vezette ezt a listát.

217 millió dollárt hozott világszerte a bemutatása hetén a Michael Jacksonról szóló Michael, ezzel minden idők legjobban indító életrajzi filmje lett – írja a Guardian.

A kétszázmillió fölötti globális bevételen belül 97 milliót szedett ossze az észak-amerikai mozikban. Ezzel olyan filmeket utasított maga mögé, mint az Oppenheimer (180 millió dollár világszerte) és a Bohém rapszódia (124 millió dollár világszerte).

A Michaelt Antoine Fuqua rendezte, a címszerepet Jackson unokaöccse Jafaar Jackson alakítja, a popsztár életét dolgozza fel a Jackson 5 éveitől a Bad turnéig. A film elkészülte nem volt mentes botrányoktól: Jackson lánya, Paris Jackson például hazugságnak nevezte az egészet, emellett a film egy részét újra kellett forgatni, mert utólag derült ki, hogy egy megállapodás részeként nem jeleníthetik meg a filmben Jackson molesztálási ügyének egyik áldozatát.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik