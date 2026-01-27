Tematikus mangalicahetet tart az ősszel nyílt (beszámolónk és használati útmutatónk) budapesti Time Out Market, ami azt jelenti, hogy az evőpiac tizenegy étterméből tíz gurít egy-egy mangalicás fogást. A kimaradó a Big Fish, nevéből adódóan talán érthetően, bár én nem tiltakoztam volna a kolbászos rák hallatán sem. De mit érdemes megkóstolni a vasárnapig élő tematikus ajánlatból, amit időnként újabb hasonló tematikus hetek követnek majd, például legközelebb a kínai újév idején?

A szubjektív nyertesek