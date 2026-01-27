filézőgasztronómiamangalicatime out market
Kultúra filéző

Mit érdemes enni az evőpiac mangalicafesztiválján?

Pécsi György / Time Out Market Budapest
admin Pál Zsombor
2026. 01. 27. 17:56
Pécsi György / Time Out Market Budapest
A kérdés nem költői, de a válasz igen. A héten alaposan be lehet húsozni a Time Out Marketen.

Tematikus mangalicahetet tart az ősszel nyílt (beszámolónk és használati útmutatónk) budapesti Time Out Market, ami azt jelenti, hogy az evőpiac tizenegy étterméből tíz gurít egy-egy mangalicás fogást. A kimaradó a Big Fish, nevéből adódóan talán érthetően, bár én nem tiltakoztam volna a kolbászos rák hallatán sem. De mit érdemes megkóstolni a vasárnapig élő tematikus ajánlatból, amit időnként újabb hasonló tematikus hetek követnek majd, például legközelebb a kínai újév idején?

6 fotó

A szubjektív nyertesek

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül:
Megéri közel ötezer forintot adni egy gyrosért?
Mi az, amihez Rácz Jenő adja nevét, és nem a Meki?
De leginkább: mit érdemes megkóstolni a vasárnapig élő tematikus ajánlatból a Time Out Marketen?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

FILÉZŐ

A 24.hu gasztrós oldalán kifilézünk, kivesézünk mindent, ami az evéssel kapcsolatos a fine diningtól a házikosztig.
A MAGYAR GASZTROFORRADALOM ÚTTÖRŐI
A fine diningtól a környezettudatos életmódig mindent tudni akarunk a hazai gasztróról. Főleg azt, hogy kinek mit köszönhetünk.

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban.
Orbán Davosba utazik Trump meghívására
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik