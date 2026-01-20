filmtvmaldív-szigetekon the spotrtl plusz
Egy wellnessguru rákkal folytatott küzdelmét mutatja be az On the Spot új sorozata

Az On the Spot alkotói, Cseke Eszter és S. Takács András a Maldív-szigeteken.
2026. 01. 20. 10:36
2026. 01. 20. 10:35
A hét évig forgatott Sonu – Egy gyógyulás története a világ egyik legexkluzívabb szigetére kalauzolja a nézőt.

Január 20-án debütál – teljes évaddal – az RTL+ Premiumon az On the Spot legújabb doku-sorozata, a Sonu – Egy gyógyulás története. Cseke Eszter és S. Takács András hét éven át követték főszereplőjük gyógyulását a rákból, a kemoterápiától a pszichedelikus pszichoterápiáig, az On the Spottól megszokott módszerrel: csak ketten, két kiskamerával, testközelből.

A hatrészes sorozat a világ egyik legexkluzívabb privát szigetén játszódik, ahol Angelina Jolie-tól David Beckhamig korunk legnagyobb sztárjai nyaralnak. A szigeten mindenki mezítláb van, és biozöldségeket eszik a veteményesből, a vendégekre hétről hétre más-más Michelin-csillagos séf főz, ahogy a leírásban jellemzik:

ez az igazi White Lotus a Maldív-szigeteken.

A sorozat főszereplője a szigethotel alapítója, Sonu, aki 25 éve látja vendégül a világ leggazdagabb családjait a wellness és a longevity bűvöletében, mígnem váratlanul negyedik stádiumú rákkal diagnosztizálják.

On the Spot

Sonu mindent bevet a daganat ellen: a tradicionális onkológiai terápiákat alternatív kezelésekkel egészíti ki a böjtöléstől a hiperbárikus oxigénterápián át a magyar találmányig, a hipertermiáig, amely olyan magas hőfokra melegíti a testet, amit a rákos sejtek nehezen élnek túl. A kiegészítő kezelések segítségével a kemoterápia mellékhatásait olyannyira sikerül háttérbe szorítani, hogy a kemoterápia másnapján Sonu újra az edzőteremben van, este pedig étteremben vacsorázik. „Egy nem szokványos rákbeteg” – mondja róla az onkológusa az első epizódban.

A közlemény szerint a sorozat megmutatja, hogy hiába vagy a világ egyik legszerencsésebb embere, privát szigettel és szinte korlátlan erőforrásokkal, a daganattal való küzdelemhez mindez nem elég. Íme az előzetes:

