„Fogy a harcos kilobyte, a morcos kis Putyin-light” – újabb NER-kritikus dallal jelentkezett Pajor Tamás

Szuterén Magyarország címmel jelentetett meg új dalt és videóklipet Pajor Tamás, a Neurotic egykori énekese, aki nemrég Pajor 3.0 néven indított új projektet dalaival.

Tóni, súgj a nagyvezérnek: menjünk főni, oda Buda!

– hangzik el a dalban, amiben szó esik még többek között „Krumplisztánról”, katari hóvégi kiruccanásról, NER-repülőkről, a szomszéd doktorról, aki most Londonban pizzafutár, fogyó harcosokról és „a morcos kis Putyin-lightról”. Pajor kvázi előrevetíti a rendszer bukását is: „De most mi jövünk gyerekek, a nónémek / már ritka a levegőtök, / mint Csádban az ónémet” – rappeli.

Az értelmezésben a klip is segítségül szolgál, Pajor mögé ebben Orbán Viktorról, Mészáros Lőrincről, Rogán Antalról és más kormánypárti közszereplőkről vetítenek ki képeket. Íme:

Pajor előző száma, a szintén meglehetősen kormánykritikus Kezitcsókolom és a hozzá tartozó videóklip nemrég a 24.hu-n debütált. Ebben az AI segítségével a komplett NER-elitet felvonultatta: a klipben Schmidt Mária napozás közben pezsgőzik, Lázár János luxusautót vezet, Kövér László aranyozott búvárruhában énekel, Matolcsy György pedig egy halom pénzzel menekül.