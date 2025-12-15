„Ugye engeditek, hogy választhassak, bár az oroszok már a Svájcban vannak” – Pajor Tamás új klipjében Pusztaverszájban bulizik a NER-elit

Hatvanpuszta ügye évek óta téma a közbeszédben, de idén nyáron, a zebrák berobbanásával ragadta meg igazán a politikai képzeletet. Ezt mutatja, hogy Pajor Tamás új, kormánykritikus dalának, a Kezitcsókolomnak is ez a fajta urizálás – Lázár János terminológiájával: luxizás – lett a fő ihletője.

Bocsásd meg nekem, hogy a klipem paraszt,

de nem bírja a megye ezt a Buckingham Palace-t

és nem jön be nekünk a Moszkva-westside,

hogy velünk fizetteted azt, hogy elszállj,

és ennyi közpénzt erre használj,

hogy összejöjjön a »Puszta-Versailles«

– hangzik el a dalban, amelyhez nehezen feledhető képekkel teli klip is készült: ebben mesterséges intelligencia segítségével elevenedik meg Pusztaverszáj világa, ahol a NER-elitből mindenki talpig aranyban élvezi a dolce vitát: Schmidt Mária napozás közben pezsgőzik, Lázár János luxusautót vezet, Kövér László aranyozott búvárruhában énekel, Matolcsy György pedig egy halom pénzzel menekül (a névsor persze nem teljes, hiszen felbukkan többek között Curtis, Pataky Attila, sőt, Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc is a videóban). Íme:

A Kezitcsókolom a Pajor Tamás 3.0 zenei projekt nyitódala, amely a zenész elmondása szerint átmenetet képez tartalomkészítői munkássága és „új életszakasza zenei nyitánya” között. „Ezenbelül a közkedvelt világsláger átiratok és a komolyan gondolt zenei produkcióim között is amelyek sorát megnyitja”.

A klipben úgy szövegi, mint képi szempontból felvonulnak az Orbán kormány arcátlan és elhasználódott toposzai, azzal a nem titkolt forradalmi igényű vágyódással, hogy egy nagy közös röhögés keretében el tudjuk búcsúztatni az Armani Ferrari-Louis Vuitton birodalom dicstelen regnálását. A történelem egyebek mellett arra is tanít, hogy a hatalom koncentrációja mindig újraírja számunkra a humor, az irónia gyógyító receptjét

– kommentálta lapunknak a klipet Pajor, aki szerint a dal és a klip hangvétele demonstratívan szarkasztikus, tartalmilag pedig radikálisan kormánykritikus. „Ugyanakkor mégsem gyűlölködő, személyében nem kíván senkit megalázni, azonban, aki a főhatalomra vállalkozik és pozíciójával – olybá tűnik – súlyosan visszaél, annak bizony tűrnie kell a szabadságra igényt tartó civilek markáns kritikáját.”

A reggaeton lüktetésű dal zeneszerzője Pajor régi szerzőtársa, Szentkirályi György, zenei producere pedig Kőpataki Olivér. A klip képi világát pedig a Tudósok zenekarból is ismert képzőművész, designer, Lehel Olivér alkotta, ahogy nemrég Bödőcs Tibor német nyelvű klipjét is. Pajor úgy véli, hogy

a vállaltan túltolt rokokó giccsparádé, adekvát formanyelve a vezérelvű, posztfeudális ispánvilágnak, és előreláthatóan közérdeklődésre igényt tartó stíluselemekkel ábrázolja a párvenü strómanok Hatvanpusztai-Dubai Gucci-kalifátusának tobzódását.

A dal egyben rámutat új projektje, a Pajor Tamás 3.0 projektje nyitóeseményére, a 2026. február 20-ára, az A38 hajóra meghirdetett koncertre is. A dátum Pajor elmondása szerint nem véletlen: „azért februárra esett, mert éppen 40 éve, 1986 februárjában írtam meg A rock and roll, az nem egy tánc című, első magyar nyelvű rapkölteményt. Így hát a rendezvény egyben a magyar hip-hop születésének egyedülálló ünnepe is lesz – egyelőre nem publikus – meglepetés vendégekkel.”