Búcsúzik Budapesttől az utolsó két 412-es Ikarus, egyikük szombaton az Örs vezér terén szomorkodott

Balogh Zoltán / MTI
admin Vincze Miklós
2025. 12. 27. 22:04
Balogh Zoltán / MTI
Negyedszázad után végleg eltűnnek a budapesti utakról.

A BKV négynapos fővárosi turné keretében búcsúztatja az Ikarus 412-es típus utolsó két, náluk szolgálatot teljesítő példányát, amik 1999 óta télen, nyáron, hóban, fagyban, kánikulában, viharban, sőt, néha még éjszaka is szállították az utasokat.

A két nagy túlélő egyike szombaton, december 27-én rövid ideig az Örs vezér terén, a kettes metró végállomásától néhány lépésnyire szomorkodott, mikor az MTI fotósa, Balogh Zoltán elcsípte:

Balogh Zoltán / MTI

A típusból 2024 végén még nyolc is futott Budapest útjain, emlékeztetve a hivatalosan csak 2007-ig létező mátyásföldi Ikarus Karosszéria- és Járműgyárra, illetve annak gazdag múltjára.

A 412-eseket egyébként épp harminc évvel ezelőtt, 1995-ben mutatták be: a 411-esek hosszabb változataként, eredetileg német exportra gyártott alacsony padlós autóbuszokat főmérnökként Dr. Matolcsy Mátyás, formatervezőként pedig Károsi Zoltán jegyezte.

Szakály Dániel / Wikimedia Commons Egy 412.10C eredeti fényezéssel a Soroksár-újtelepi Fatimai Szűzanya-pébániatemplom előtt, 2004-ben.

A fejlesztésre szánt idő rövidsége, illetve a költséghatékonyság szem előtt tartása miatt számos korábbi alkatrészt és elemet hasznosító darabok Csehországban, Ukrajnában, Szlovákiában, Tajvanon, Lengyelországban, Olaszországban, illetve Magyarország különböző városaiban teljesítenek, vagy épp teljesítettek szolgálatot.

