Budapest legnagyobb pop-up karácsonyi vására hazai kézműves termékekkel az Allee-ban

Az Ajándék Terminál vásáron a hazai designvilág kiemelkedő alkotói, kortárs tervezők és kézműves termelők mutatkoznak be, idén több mint 150 résztvevő várja a látogatókat. Az évről évre bővülő kínálat több száz egyedi tárgyat, lakáskiegészítőt, divat- és gasztroterméket sorakoztat fel, mindezt inspiráló környezetben, közel 1000 négyzetméteren. A kezdeményezés elindítójának, a Hybridartnak 2017 óta eltökélt célja, hogy a hazai design képviselőinek alkotásai széles közönséghez juthassanak el, és a vásárlók különleges, minőségi ajándékokat találjanak a karácsonyi időszakban. Az Ajándék Terminál kreatív alkotóterében, az adventi hétvégéken idén is izgalmas workshopokkal várják az érdeklődőket, többek között molinótáskát, egyedi babákat lehet készíteni, de a linómetszést és a szitázást is ki lehet próbálni.

Mindeközben az Allee Karácsonyi Vásár a bevásárlóközpont földszintjén kínál kézzel készített, magyar alkotók termékeit. A standoknál természetes anyagokból készült adventi díszek, kézműves ékszerek, karakteres táskák és hazai műhelyek különleges finomságai várják a látogatókat. A vásár kiemelt hangsúlyt helyez a minőségre, a hazai alkotók támogatására és a fenntartható ünnepi szemléletre. A résztvevő márkák között olyan műhelyek jelennek meg, mint az Anett Csodavilága természetes alapanyagú díszei, a Blaur Studio egyedi mintás táskái, a Bognár Kesztyű hagyományos bőrkesztyűi, a Bors Design ékszerei vagy az Olivia Natural kézműves kozmetikumai.

Az ünnepi időszakban december 24-ig a bevásárlóközpont átriumában mesebeli kisvonat, a Karácsonyi Expressz várja a gyerekeket, a Díszműhelyben pedig egyedileg feliratozott gömbdíszt készíttethetnek a látogatók. A hétvégi adventi programok között a Mikulás, kóruselőadások, élő mesemondás, interaktív terepasztal, ünnepi fotópont és zenei fellépések teremtenek meghitt, karácsonyi hangulatot. A Karácsonyi Expressz vonatjegyekből és a Karácsonyi Díszműhelyben történő vásárlásokból befolyt összeget teljes egészében egy, a gyermekotthonban élő gyerekek számára szervezett élménynap megvalósítására fordítják, amelyet a Kuckó Önkéntes Program Alapítvány tesz lehetővé.