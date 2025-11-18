Védett történeti kert lett a Budai Arborétumból

A Magyar Kertörökség Alapítvány kezdeményezésére védett történeti kertté vált a Budai Arborétum – jelentette be kedden délelőtt az alapítvány saját Facebook-oldalán.

A posztból kiderül: az Építési és Közlekedési Múzeum egy friss rendelettel döntött az egykori Kertészeti Tanintézet zöldterületének védettségi státuszáról.

A Gellért-hegy déli lábánál elterülő, mintegy 7,5 hektár területű Budai Arborétum az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje, a magyar kertkultúra és tájépítészet ikonikus helyszíne, hiszen több mint másfél évszázaddal ezelőtt ez lett az otthona hazánk első kertészeti iskolájának. Az arborétum telepítését a XIX. század végén kezdték meg, a kert 1975 óta pedig természetvédelmi területnek számít. Jelenlegi növényanyaga csaknem kétezer fásszárú dísznövényfajt és -fajtát, több száz hagymás virágot és csaknem kétszázötven egyéb évelő dísznövényt foglal magában. A gazdag növényanyag számos kertész és tájépítész generáció szakmai felkészüléséhez biztosított hosszú évtizedeken keresztül igazi élő tantermet és laboratóriumot. A növényismeret mellett az arborétum részét képező, Rerrich Béla tervezte Dísztér, illetve az Ormos Imre tervei alapján kialakított Ormos-kert a 20. század eleji geometrikus, illetve a modern kertek kompozíciós elveivel ismerteti meg a hallgatókat – olvasható az MKA oldalán.