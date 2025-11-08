peter sramekpeter srámekbudapest kongresszusi központkoncert
A BKK-ban mutatja be új lemezét Peter Srámek, de nem abban

2025. 11. 08. 18:09
Nem, a szervezők nem arra a BKK-ra gondoltak.

Peter Srámek új lemezét mutatja be a BKK-ban” – ezzel a címmel jelent meg egy hír szombat délután az MTI hírei közt. A felütés néhány újságírót valószínűleg azonnal rávett a kattintásra, hiszen – rajtam kívül remélhetőleg még valaki – egy pillanat erejéig arra gondolhatott, hogy a Budapesti Közlekedési Központ bármelyik ingatlanában fogja először élőben eljátszani a dalokat.

Nem meglepő módon gyorsan kiderült, hogy a Törékeny dalait Srámek november 17-én a Budapest Kongresszusi Központban fogja játszani, az esten pedig Csepregi Éva is színpadra lép majd.

A Király című, Zámbó Jimmy életét bemutató sorozat zenéjéért 2023-ban Fonogram-díjjal elismert előadó tizenöt dalt játszott fel a lemezre, ezek egyike pedig Jimmy Ne kérj! című klasszikusának új változata lesz.

A Törékenyen társszerzőként Delhusa Gjon is nyomot hagyott, sőt, duettpartnerként Nótár Mary hangjá is feltűnik.

