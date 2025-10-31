diddysean diddy combsbörtönbörtönbüntetés
Diddy nem kapott kegyelmet Trumptól, bevonult a börtönbe

2025. 10. 31. 15:57
Alig három évet tölt majd a rácsok között.

A nyár derekán több súlyos vádpont alól felmentették ugyan, de két rendbeli prostitúció céljából elkövetett emberkereskedelem miatt mégis bűnösnek találták Diddyt, aki ügyvédjével együtt úgy gondolta, hogy a börtönbüntetés letöltése helyett inkább a Donald Trumptól való elnöki kegyelemben bízik.

Augusztus elején már minden jel arra mutatott, hogy az elnök ezt nem fogja megtenni, a négy év két hónapból hátralévő időt pedig a rapper rács mögött fogja tölteni.

Október elején még mindig nem lehetett tudni, hogy az őt régről ismerő Trump hogyan dönt, mostanra azonban megszületett a nemleges válasz, hiszen Sean Diddy Combs-t csütörtökön átvitték a New Jersey állambeli Fort Dix börtönbe, ahol a hátralévő közel három évben fog élni – írja a CNN, ami hozzáteszi: a helyet maga Diddy választotta ki, hiszen ott egy kábítószer-függőséget kezelő programban is részt vehet, sőt, családjához is közelebb lesz.

