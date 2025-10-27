Gerendai Károly új céget alapított a Sziget Fesztivál megmentésére

Új céget alapított a Sziget Fesztivál megmentésére Gerendai Károly, erősítette meg a befektető a HVG-nek.

A FestPro IoF2025 Befektető Kft.-t október 15-i alapították, és október 19-én már be is jegyezték. Egyedüli tulajdonosa a fesztivált 1993-ban, még Diákfesztivál néven alapító Gerendai.

Az üzletember a lapnak azt is elmondta, hogy a megállapodás még nem köttetett meg a fesztivál mostani tulajdonosaival, mivel az egyik legnagyobb akadály még nem hárult el. A Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása kell ugyanis az eddigi szerződés felmondásához a jelenleg amerikai–brit tulajdonban lévő Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt-vel.

A vállalatnak az Óbudai-sziget területhasználatára érvényes szerződése van, amely csak jövőre jár le. E szerint a külföldi befektetőknek a 2026. évi rendezvény után is ki kell fizetniük a 200 millió forintos éves tarifát. „Támogatjuk, hogy a rendezvény megmaradjon, de nem azon az áron, hogy a csődben lévő főváros lemondjon 200 millió forintról, anélkül, hogy biztosan tudnánk, 2026-ban is lesz-e Sziget Fesztivál. Ha lesz valódi garancia, lesz Sziget – továbbra is ez a mi álláspontunk” – válaszolta a főváros a HVG-nek.

Gerendai arról is beszélt, hogy több érdeklődővel, köztük a Budapest Park vezetésével is tárgyalt, akik befektetőtársai lehetnek a fesztivál működtetésében, de ennek is feltétele a főváros döntése.

Karácsony Gergely főpolgármester a szerdai közgyűlésre új előterjesztést készül benyújtani az ügyben, miután a tulajdonosi bizottságban a tiszás és fideszes képviselők leszavazták az előzőt.