Karácsony a Tiszát vádolja a Sziget megmentésének újabb elbukásával, Magyar szerint más a felelős

Jè, de èrdekes, valakik kimaradtak e posztból: Vajon Kovács Gergely és Tüttő Kata miért nem jelent meg az ülésen? Az ő szavazatukkal meglett volna a többség…

– kommentelte Magyar Péter Karácsony Gergely főpolgármester posztja alá, amelyben Karácsony a Tisza és a Fidesz képviselőit vádolja azzal, hogy miattuk nem lett meg a többség.

Így se Sziget nem lesz, se kedvezményes Sziget-bérlet a budapesti fiataloknak, se fővárosi bevétel a közterület-használat után, se iparűzésiadó-bevétel a Szigetből – ez a következménye annak, hogy a Tulajdonosi Bizottság fideszes és tiszás képviselői ma sem szavazták meg a Sziget korábbi közterület-használati hatósági szerződésének megszüntetéséről szóló előterjesztést.

– írta Karácsony. Arról, hogy mi történik pontosan a Szigettel, itt írtunk.

A 444.hu szerint Magyar állítása nem teljesen igaz. A két tiszás képviselő nem vett részt a bizottsági szavazáson, de a szavazógépüket nem kapcsolták ki. Ha kikapcsolták volna, meglett volna a sima többség a javaslathoz.

Tüttő Kata elmondta a lapnak, hogy előre szólt, hogy nem lesz ott a szavazáson, mert a Régiók Bizottsága elnökeként Antonio Costával, a tanács elnökével tárgyalt. A tulajdonosi bizottság tiszás elnöke, Orbán Árpád szerinte mégis szerda reggelre rakta az ülést.