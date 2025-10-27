Amerikában is díjat szerzett Enyedi Ildikó új filmje

Kiosztották a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál díjait, ahol a Csendes barát fényképezéséért Pálos Gergely nyerte el a legjobb operatőri díjat – írja a forgalmazó közleménye.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új alkotása német-francia-magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. A Velencei Filmfesztiválon hat díjat, a francia La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztiválon pedig nagydíjat szerző film három történetet mesél el ember és növény három tétova találkozásáról. Arról, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. A három idősíkot azzal is megkülönböztetik, hogy különböző módon rögzítették őket. Az 1908-as jelenetek 35 milliméteres filmre forogtak fekete-fehéren, a 70-es évek jellegzetes képi világa 16 milliméteres filmen jelenik meg, a 2020-as évet pedig digitálisan vették fel.

Enyedi Ildikó új alkotása 2026. január 29-én érkezik a hazai mozikba a Mozinet forgalmazásában, de október 28-án, kedden premier előtt láthatja a közönség a BIFFen, a Corvin moziban.

A film budapesti forgatásán, a Fűvészkertben készült riportunk itt olvasható: