Fidel Castrónak, a nincstelenségnek, és egy orvosát fenyegető férfinak is emléket állítanak Budapest téglakarcai

A főváros utcáin éles szemmel járva úton-útfélen találkozhatunk rég bezárt üzletek és vállalkozások nyomaival, illetve téglákra írt és karcolt feliratokkal, amik nem ritkán akár száz-százhúsz éve is őrzik a készítőjük kézjegyét.

Ismeretlen Budapest-sorozatunkban korábban ezek közül már többet is bemutattunk:

A sort most újabb öt példával folytatjuk, amik a város öt különböző pontján engednek betekintést az egykori lakók, illetve a jobb élet reményében a fővárosba érkezők világába.

Castró Fidel

A Kubát egy híján fél évszázadon át – 1959-től miniszterelnökként, 1976-2008 között pedig elnökként – vezető Fidel Castro (1926-2016) Magyarországon is mély nyomot hagyott, arra azonban nem számítottunk, hogy a neve az I. Császári és Királyi Vonat (Szekerész) laktanya a XIII. kerületi Tüzér utca felé néző épületének falán tűnik fel.

A Dózsa György (a századfordulón Aréna), Lehel, Csángó és Tüzér utcák által határolt területen 1896-ban született meg a mai épületegyüttes lényegi része, ami a katonák utánpótlását és készleteit, így a tartalék fegyvereket, a lovakat és élelmet biztosító szekerészek kiképzőhelye, valamint otthona volt. A hadifoglyokat és a hadizsákmányt is őrző egységek a Monarchia bukása után a M. Kir. 1. Honvéd Vegyesdandárnak, valamint a trianoni békeszerződés létszám- és fegyverkezési korlátait kikerülő Rendőrújonciskolának (RUISK) adták át a helyüket, az egykori istállókban pedig hosszú időn át páncélozott gépkocsik, sőt, egy páncélozott rádiós kocsi is rejtőzött.

1945-ben három évre a szovjetek költöztek a területre, ahol 1948-tól a Budapesti Honvéd Hadbiztosi Akadémia, valamint a ma is itt működő Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) vette át az irányítást. Utóbbi ma is itt székel, a területet azonban a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával osztják meg egymás között.

Az indiánregények szelleme