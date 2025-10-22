felvilágosodás házafranciaországmúzeumrablás
Újabb francia múzeumot raboltak ki

admin Ács Anna Mária
2025. 10. 22. 14:05
Napok óta a Louvre kirablásától hangos a sajtó, ám úgy néz ki, a francia nép számára nincs nyugalom, ugyanis újabb múzeumot raboltak ki – vette észre a HVG. Ezúttal a Langres-ben található Felvilágosodás Háza volt a tolvajok célpontja, ahonnan ezüst- és aranyérméket vittek el. A helyi hatóságok szerint a bejárat feltörése után az elkövetők kifejezetten a numizmatikai kiállítást vették célba, más tárlatból nem tűntek el tárgyak. Az ügyben eljárást indított a francia rendőrség.

Az 1790 és 1840 között vert érmékre a múzeum 2011-es átépítése során bukkantak rá – közel 2000 darabról beszélünk, ám azt egyelőre nem közölték, hogy a rablás során ebből mennyit tulajdonítottak el és milyen értékben. Az esetre reagálva a múzeum korszerűsíti a biztonsági rendszerét, annak befejezéséig pedig őrök vigyáznak az épületben található műkincsekre.

Smaragd, zafír és gyémánt, történelmi tárgyak: listán az ékszerek, amiket elraboltak a Louvre tolvajai
Filmbe illő módon történelmi jelentőségű ékszereket loptak el a rablók, mindössze hét perc alatt.

