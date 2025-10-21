Meghalt Dráfi Mátyás Kossuth-díjas felvidéki színész

Nem sokkal nyolcvanharmadik születésnapja előtt meghalt Dráfi Mátyás Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes művész. A felvidéki magyar színház- és előadó-művészet, az egyetemes magyar kultúra magas színvonalú művelője, ikonikus alakja, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja október 20-án hunyt el – írja a Felvidek.ma.

Dráfi 1942. november 17-én született Galántán Dráfi Kálmán és Mikóczy Jolán gyermekeként. Már gyerekkora óta a színészet érdekelte, Pozsonyban tanult, 1965-ben végezte el a Pozsonyi Színművészeti Főiskolát. Már a főiskola előtt is a Magyar Területi Színház tagja volt, ahol egészen nyugdíjazásáig maradt [ennek a jogutódja a Komáromi Jókai Színház – a szerk.]. 2001-ben megalapította a Teátrum színházi polgári társulást.

Bár elsősorban a színház volt a terepe, jellegzetes orgánumát hangjátékokban, vers- és egyéb rádiós műsorokban is hallhattuk, több énekes, verses kiadványa is megjelent. Szlovák és magyar filmekből is ismerheti a közönség: volt egy rövid szerepe a Werckmeister harmóniákban, de játszott a Zanox – Kockázatok és mellékhatások című filmvígjátékban. Az elmúlt években több szlovák tévésorozatban is játszott.

Élete során számos kitüntetést kapott: a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettje (2002); Pro Urbe díj (Komárom város díja, 2003); Szlovákia Színművészei Szövetségének Életműdíja (2004); a Szlovák Köztársaság elnökének Pribina-keresztje (2006), Hit és hűség díj (a Sinkovits Imre emlékére alapított díj, 2019); 2022 januárjában a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki. 2023-ban Kossuth-díjat kapott.