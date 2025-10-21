Charlie Kirk halála óta jóval több Bibliát vettek az amerikaiak

Ugyrásszerűen megnőtt a bibliavásárlások száma az Egyesült Államokban azt követően, hogy szeptemberben egy nyilvános rendezvényen megölték Charlie Kirköt. A The Wall Street Journal jelentése szerint 2025 szeptemberében 36 százalékkal több fogyott a könyvből, mint 2024 szeptemberében: idén 2,4 millió kópiát vettek belőle a tavalyi 1,5 millióhoz képest, és összefüggést vélnek felfedezni konzervatív keresztény aktivista halála és a jelenség közt.

A jelentés szerint HarperCollins Christian Publishing kiadó ugyancsak arról számolt be, hogy az utóbbi időszakban megnövekedett az érdeklődés a könyv és úgy általánosságban a bibliai tartalmak iránt, ők azt vették észre, hogy ez elsősorban a 18–34-es korcsoportban következett be, abban, amelyet Kirk leginkább megszólított. A kiadó vezetője, Mark Schoenwald szerint ez egyértelműen Kirknek köszönhető, aki „sokakat ébresztett a tudatára”.

A jelentés által megszólaltatott több szakmabeli is osztotta Schoenwald véleményét, azt hangsúlyozva, hogy úgy általánosságban is azt tapasztalják, hogy a jelenlegi erőszakos cselekedetek, a bizonytalan geopolitikai helyzet és a gazdasági nehézségek miatt az emberek a Bibliában keresik a megnyugvást, ezért ugrottak meg az eladások.

A keresztény nézeteit széles körű közösség előtt terjesztő Kirkre szeptember 10-én lőttek rá a Utah Valley Egyetem kampuszán, nem sokkal később belehalt sérüléseibe. Az elkövető után hajtóvadászat indult, a gyilkossággal vádolt a 22 éves Tyler Robinsont két nappal később fogták el, halálbüntetést kértek rá. Aznap, amikor Kirk 32 éves lett volna, Donald Trump az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését adományozta posztumusz az influenszernek.

