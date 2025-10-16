Lugosi Béla karrierjének legszebb éveiről forgatna filmet Leonardo DiCaprio

Az Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas Leonardo DiCaprio produkciós cége, az Appian Way Productions a Universal Pictures égisze alatt életrajzi filmet készítene Lugosi Béláról, aki a székelyeket is felvonultató 1931-es Drakula-filmadaptációnak köszönhetően egy csapásra a világ egyik legtöbbet emlegetett színésze lett – írja több forrásra hivatkozva a Deadline.

A hírt a Universal egyelőre nem erősítette meg, a lap által megszerzett információk azonban abba az irányba mutatnak, hogy az ötlet két éve fejlődik már a stúdió boszorkánykonyhájában, a projekt azonban még mindig nagyon korai szakaszában jár.

A forgatókönyvet jelen állás szerint a Tim Burton 1994-es Ed Wood-filmjét is jegyző Scott Alexander és Larry Karaszewski írja, ami Martin Landaunak épp az idős Lugosi megformálásért hozta el az Oscar-díjat.

A jelenlegi projekt a fiatalon Jézust is játszó magyar színész életének három évtizeddel korábbi szakaszát mutatja majd be: a Magyarországról való emigrációját, az Egyesült Államokban való első lépéseit, a Broadway-en való húszas évek végi feltűnését, a Drakulává válását, valamint a Frankenstein címszerepének elutasításához vezető utat.