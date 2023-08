Tragikusan végződött Lugosi Béla sikeres élete

Lugosi Béla magyar-amerikai színész, minden idők legjobb Drakulája, 67 éve, 1956. augusztus 16-án halt meg. A kalandos életű színész azok közé tartozott, akik megteremtették Hollywoodot, de sikeres útja tragikusan ért véget – írja a Múlt-kor.

A legendás Lugosi

Blaskó Bélaként született 1882. október 20-án, apja rossz szemmel nézte színészi ambícióit, ezért 12 évesen elszökött otthonról és egy bányában vállalt munkát. 1913-ban a Nemzeti Színház színésze lett, majd harcolt az első világháborúban, aktív szerepet vállalt a Tanácsköztársaság alatt, a proletárdiktatúra bukása után pedig Amerikába emigrált.

Amikor még nem beszélte a nyelvet, az ott élő magyarokból szervezett társulattal lépett fel, angol szerepeit fonetikusan leírt szöveg alapján tanulta meg. A sikert az 1927-es év hozta meg számára, amikor a Broadway-n ráosztották Drakula gróf szerepét, majd az 1931-es filmfeldolgozásban is ő játszhatta a vámpírt, ami igazi legendává tette.

Tragikus siker

A siker azonban tragédiát is jelentett számára, mert soha többé nem tudott kibújni a horrorfilmes skatulyából. Lassan elveszítette önmagát és ebbe belerokkant.

A súlyos drogfüggővé vált, zaklatott magánéletű Lugosi szívinfarktusban halt meg 1956. augusztus 16-án, 73 éves korában, olyan szegényen, hogy temetését Frank Sinatra fizette ki. Színészi pályájának legmeghatározóbb szerepe még a túlvilágra is elkísérte, ugyanis Drakula jelmezében temették el. Lugosi Béla elismertségét az is jelzi, hogy csillagot is kapott a hollywoodi Hírességek Sétányán.