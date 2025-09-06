velenceszárnyas oroszlánszent márk térrégészet
A velencei Szent Márk tér szárnyas oroszlánja nem olasz, és nem is a városnak készült

2025. 09. 06. 17:29
Régebbi, és messzebbről is jött, mint ahogyan azt eddig gondolták.

„A Canale-Grandéról a Szent Márk téren szállunk ki, a piazzettán, melynek elején a két gránitszobor emelkedik, amit minden gyermek ismer már, s minden utazó tudja már a könyvéből, hogy azokat Michiel doge hozta Syriából, s ami az egyik oszlopot ékesíti, a krokodilon nyargaló alak: az Velence hajdani védszentje, Szent Tivadar, ki később e hivatalt átengedte Szent Márk evangélistának, kinek földi maradványait egy velencei hajóhad szállította e városba, s azóta lett Velence jelképe Márk szárnyas oroszlánja. A második oszlopfőt e jelvény ékesíti, mely századokon át volt rettegett címere a hatalmas köztársaságnak. A körülfekvő olasz városok, a lévantei gyarmatok – Candia és Morea – kénytelenek voltak tűrni, hogy piacaikon a szárnyas oroszlán ércszobra felállíttassék” – olvasható Jókai Mór kevésszer emlegetett Útleírások című művében.

A történet kétségkívül hihető, most azonban kiderült, hogy az oroszlán múltja ennél jóval cifrább is lehet – írja a Guardian, ami szerint olasz tudósok egy meglepő bizonyítékra bukkantak, ami átírja a mű eddig ismert történetét.

Az Antiquity nevű folyóiratban feltűnt, a Paduai Egyetem tudósai által jegyzett tanulmány szerint a szobor legalább részben Kínában készült, és talán a Selyemúton keresztül, Marco Polo apja, illetve nagybátyja közreműködésével került Itáliába. A páros a cikk szerint a mai Pekingben szerezhette meg az oroszlánt, ahol akkor a mongol irányítású Jüan-dinasztia téli fővárosa, Khanbaliq állt.

A kutatók szénizotópos vizsgálattal bebizonyították, hogy a műhöz használt réz a kínai Jangce folyó alsó szakaszáról származik, az eredmény pedig az anyag sajátos szerkezete miatt megkérdőjelezhetetlen.

A tanulmány valószínűsíti, hogy a művet átalakították, hogy jobban hasonlítson a Velencei Köztársaság jelképére, Szent Márk oroszlánjára. Ezt az elméletet megerősíti, hogy a szobor fején furcsa nyomok vannak, amik akár levágott szarvakra is utalhatnak, sőt, a fülek is rövidebbé válhattak.

A fenti jelek a kutatók szerint arra engednek következtetni, hogy a minden évben sokmillió turista által látott mű a Kínát 618-tól 907-ig uraló Tang-dinasztia egyik tagjának síremlékét díszíthette, feladata pedig az volt, hogy az ártó szellemeket távol tartsa az elhunyttól.

