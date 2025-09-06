Vizelő, neonzöld Lenin-szobor is állt egy lengyel iparváros szívében

Egy lengyel város huszonhárom évvel a Szovjetunió széthullása után, 2014-ben úgy döntött, újra csak Lenin-szobrot állít. Egy kisebb csavar persze van a sztoriban, hiszen az egykori szovjet vezető alakja békésen vizel.

Az ötlet a korábbi évtizedek hasonló darabjaival ellentétben nem a második világháború után alapított, gyorsan nagyra növő Nowa Huta vezetőinek fejéből pattant ki, vagy épp az általuk felkért szobrászművészek műtermében született, hiszen egy helyi művészeti fesztiválra nyújtották be.

Nowa Huta, czerwiec 2014

“Sikający Lenin”, czyli polska wersja Leninopadu. pic.twitter.com/U0IvwACjjn — Cezary Żekanowski (@CZekanowski) May 28, 2024

A jövő forrása nevet viselő kompozíció lényege egyszerű volt: alkotói úgy gondolták, hogy a városnak ideje levetkőznie a róla sokak fejében élő prekoncepciókat, hiszen szürke és komor hely miatt ideje úgy gondolni rá, mint egy helyre, ahol az embereknek van humora.

Minden jel arra mutat, hogy sikerrel jártak, hiszen előbb a lengyel sajtó, majd Európa, végül pedig a világ vezető lapjai számoltak be róla.