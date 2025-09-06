szobrászatleninlenin-szobornowa huta
Vizelő, neonzöld Lenin-szobor is állt egy lengyel iparváros szívében

Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto / AFP
admin Vincze Miklós
2025. 09. 06. 20:57
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto / AFP
Rövid idő jutott neki, de addig is hatalmas szorgalommal folyt belőle a víz.

Egy lengyel város huszonhárom évvel a Szovjetunió széthullása után, 2014-ben úgy döntött, újra csak Lenin-szobrot állít. Egy kisebb csavar persze van a sztoriban, hiszen az egykori szovjet vezető alakja békésen vizel.

Az ötlet a korábbi évtizedek hasonló darabjaival ellentétben nem a második világháború után alapított, gyorsan nagyra növő Nowa Huta vezetőinek fejéből pattant ki, vagy épp az általuk felkért szobrászművészek műtermében született, hiszen egy helyi művészeti fesztiválra nyújtották be.

A jövő forrása nevet viselő kompozíció lényege egyszerű volt: alkotói úgy gondolták, hogy a városnak ideje levetkőznie a róla sokak fejében élő prekoncepciókat, hiszen szürke és komor hely miatt ideje úgy gondolni rá, mint egy helyre, ahol az embereknek van humora.

BARTOSZ SIEDLIK / AFP

Minden jel arra mutat, hogy sikerrel jártak, hiszen előbb a lengyel sajtó, majd Európa, végül pedig a világ vezető lapjai számoltak be róla.

