A sokak által Michael Jackson fiának tartott Brandon Howard képviseli majd az USA-t Putyin dalfesztiválján

Vincze Miklós
2025. 08. 22. 10:42
Howard énekesnőként aktív anyjának Jackson apja volt a menedzsere, ez pedig elég volt a pletykákhoz.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin az idei év elején furcsa rendeletet írt alá, amiből kiderült: most már biztosan visszatér az előbb 1965-1968, majd 1977-1980 között megrendezett, 2008-ban egyetlen alkalom erejéig feltámasztott orosz Intervízió fesztivál.

Az Eurovíziós Dalfesztiválról az ukránokkal folytatott háború miatt kitiltott oroszok tipikusan olyan államokat akarnak majd meghívni az eseményre, akik oroszbarátságukról tettek tanúbizonyságot, így sokak számára meglepő lehet, hogy az Egyesült Államok is lehetőséget kap arra, hogy képviselje magát – írja a Politico.

A lap szerint szeptember 20-án, Moszkvában megrendezendő dalversenyen az USA színeiben Brandon Howard méretteti meg magát, akiről az elmúlt bő tíz évben sokan azt állították, hogy Michael Jackson fia lehet. A pletykát tovább erősíti, hogy Jackson apja, Joe Jackson volt menedzselte a zenész anyját, Miki Howardot.

A hírt az Intervízió hivatalos Telegram-oldalán jelentették be:

