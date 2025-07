Horrorbalesetet szenvedett a legendás formatervező, Giorgetto Giugiaro, de mégis saját lábán szállt ki az autójából

A nyolcvanhat éves ipari formatervező, az autók és tárgyak tucatjait megálmodó Giorgetto Giugiaro épp a családjával nyaralt Szardínián, mikor Land Roverével letért az útról, és egy a szerpentinen közlekedőket védő alacsony falat áttörve terepjárójával húsz métert zuhant.

Az autó az alsóbb útszakaszra érve a bal oldalára borult, Giugiaro mégis végig öntudatánál maradt, sőt maga szállt ki a Land Roverből.

Az idős férfit kórházba szállították, mivel csigolyatörés gyanúja merült fel, a RAI Newsnak nyilatkozó fia szerint azonban nem történt nagy baj.

A karrierje első éveit a Bertone-nál töltő, majd az Italdesignt megalapító Giugiaro az elmúlt több mint hat évtizedben számtalan legendát alkotott. Nevéhez olyan, a világ utcaképeit vagy épp az autózás történetét meghatározó típusok fűződnek, mint a DeLorean DMC-12, az Alfa Romeo 2600, az Alfa Romeo Giulia, az Audi 80, a BMW M1, a Bugatti Veyron, a Ferrari 250 GT Bertone, a Fiat 850 Spider, a DeTomaso Mangusta, Lotus Esprit, a Maserati Ghibli, a Fiat Panda, a Lancia Delta vagy épp a Volkswagen első Golfja.

A hetvenes évektől Nikon fényképezőgépvázakat is jegyző tervező pályája során többek közt egy sor motor, a Beretta több fegyvere, számos Seiko óra, valamint egy mozdony formatervéért is felelt, de a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség hivatalos labdája is neki köszönhető.