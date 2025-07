Még sincs vége a Kolorádónak? – új helyszín után kutatnak a fesztivál szervezői

Idén úgy tűnt, hogy több hazai fesztiváltól is búcsút kell vennünk, köztük a 2016 óta működő Kolorádótól is. A fesztiválnak eddig minden évben a Sztrilich Pál Cserkészpark adott otthont, azonban a tulajdonos Pilisi Parkerdő Zrt. váratlanul úgy döntött, hogy az eseményt az idei nyár után nem adják ki többé a fesztivál szervezőinek. Ugyan a lesújtó fordulat után a szervezők búcsúzkodtak a megszűnést bejelentő Facebook-posztban, most mégis úgy döntöttek, hogy új helyszínt keresnek a Kolorádónak.

Kiemelték: egyelőre még semmi sem biztos, de a felhívásban részletesen leírták, milyen helyszín lenne alkalmas a fesztivál következő fejezetének megnyitásához. Az esemény atmoszférájához illeszkedő, természetközeli, erdős, tavas, árnyas helyet keresnek, messze minden lakott területtől.