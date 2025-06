Az idei lesz az utolsó Kolorádó – jelentették be a szervezők Facebook-bejegyzésükben.

– írják. A fesztivált közel tíz éve rendezték meg minden nyáron ezen a helyszínen, mint írják, jó viszonyt ápolva a partnerekkel és sok pénzt és energiát fektetve a rendezvénybe. Hatósági vagy más, megalapozott kifogás, ami a fesztivál megvalósulását befolyásolta volna, sosem merült fel – állítják a szervezők.

Hogy hogyan tovább, azt egyelőre nem tudják, annyi biztos, hogy a jelenlegi formában az idei, négynapos rendezvény lesz az utolsó.

Táncoljunk a Csűrben, üvöltsünk dalokat a Nagyszínpad előtt, barangoljuk be az ösvényeket, feküdjünk ki a vadvirágos mezőre, hallgassuk a természetet. Vesszünk el a nappali programokban, alakuljunk át, legyünk szabadok és színesek. Mindezt a számunkra legkedvesebb helyen, amire eddig is és továbbra is vigyázni fogunk. HANGOSAN MONDJUK, HOGY MINDENKI ÉRTSE: A KOLORÁDÓ EGY SZABAD FESZTIVÁL, ÉS AZ IS MARAD. GYERTEK VELÜNK MÉG EGYSZER, UTOLJÁRA, KOLORÁDÓBA!