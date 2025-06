Botrányt kavart Sabrina Carpenter albumborítója, gyorsan csinált egy „Isten által jóváhagyott” verziót

Augusztus végén érkezik Sabrina Carpenter Man’s Best Friend című új albuma. Az énekesnő jó előre meg is mutatta a lemez borítóját, ami azonban nem aratott töretlen sikert.

– írta egyik kritikusa a képről, amin Carpenter fekete ruhában és magas sarkú cipőben látható, amint négykézláb térdel a földön, miközben egy azonosítatlan személy áll fölötte, és a hajánál fogva húzza. A borító aztán heves vita tárgya lett, egyesek szexistának gondolták, mások szerint az énekesnő éppenhogy szatirikusan reagált arra, hogyan látja őt a közönsége.

My new album, “Man’s Best Friend” 🐾

is out on August 29, 2025.

i can’t wait for it to be yours x

Pre-order now: https://t.co/E7QJWhYV2D pic.twitter.com/UXVLzBQTj4

— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) June 11, 2025