Három nap alatt kétszer is kórházba került Eric Idle, a Monty Python ikonja

Alig három éve annak, hogy Eric Idle leküzdötte a hasnyálmirigyrákot, a legendás Monty Python-csoport egyik oszlopa azonban az elmúlt időszakban is számos egészségügyi gonddal küzdött.

A színészt néhány nappal ezelőtt vírusos gyomor-bélgyulladással szállították kórházba, majd hazaengedték, majd újra csak a hányást és hasmenést okozó kór miatt került egy kórterembe – derül ki Idle friss X-posztjából.

So id like to thank all the doctors nurses and staff in the Cedars GI ward for their kindness and help to me today. The second time in three days. I think I’m suffering from Castroenteritis. I love you people.

— Eric Idle (@EricIdle) June 16, 2025